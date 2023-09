Polițistul romașcan Ioan Cănărău, vicepreședintele Sindicatului Polițiștilor Europol și președintele structurii din Neamț, și-a anunțat demisia din aceste funcții motivând gestul prin faptul că nu a fost susținut deși a fost supus în mod constant la abuzuri. Agentul șef principal a arătat cu degetul atât spre conducerea Poliției Neamț cât și a Poliției Române și acuză structura sindicală de trădare.

„În ultimii ani de zile am fost supus unor abuzuri foarte grave din partea șefului IPJ Neamț și a conducerii Poliției Române, pe care le cunoșteau aproape toți membrii sindicatului, pentru că au fost mediatizate constant, inclusiv conducerea sindicatului. Nu am fost susținut în niciun fel, ba mai mult am fost abandonat, lăsat făra apărare. Nu arunc vreo vină persoanală în sarcina nimănui. Sindicatul, în ansamblul lui, m-a lăsat de izbeliște pe câmpul de luptă, o luptă sindicală, nicidecum personală, pentru vreun interes de-al meu”, se arată în postarea liderului sindical pe o rețea de socializare.

Miza supărării lui Cănărău ar fi pierderea unei sume importante de bani ce i-a fost imputată și pe care, spune el, nu o mai poate recupera. „Decizia de a demisiona și de a nu mai candida pentru vreo funcție de conducere am luat-o și din cauza faptului că Dan Saltelechi nu a contestat două decizii de imputare, așa cum am stabilit și cum a promis că o va face în termenul legal. Astfel, am fost prejudiciat cu aproape 6000 lei. Dacă deciziile erau contestate, aveam posibilitatea să îmi recuperez banii, având în vedere noile modificări legislative în domeniu. N-o mai pot face pentru că sindicatul a uitat complet de mine”, mai spune Cănărău.

Polițistul și-a exprimat surprinderea de a nu fi ajutat de sindicatul pe care l-a reprezentat, a cerut scoaterea fotografiei sale și a datelor de pe site și accelerarea demersurilor pentru alegerea unei noi conduceri la Sindicatului Europol Neamț.

(G.S.)