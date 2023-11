Greva profesorilor care a durat trei săptămâni și a dus la amânarea examenelor naționale era suspendată 12 iunie. Înțelegerea conținea două părți importante. O majorare imediată a salariilor, ceea ce s-a și întâmplat, urmată de o altă creștere salarială la începutul anului 2024.

Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor a declarat pentru edupedu.ro că salariul unui profesor debutant trebuie să fie de la 1 ianuarie „echivalentul salariului mediu brut pe economie”. Aceeași poziție o are și președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hăncescu a explicat ce ar însemna acest lucru în termeni nominali: „Ar trebui ca în mod normal să se acorde o majorare medie de 20% din salariul în învățământ. Are acum 5.400, dacă facem diferența 6.800 – 5.400 e 1.400 per total, 50% înseamnă 700 de lei”.

O altă nemulțumire vine din partea directorilor de școli care se plâng că au salarii mai mici decât colegii lor de la catedră, diferența putând ajunge chiar și la peste 1.000 de lei pe lună.

Tensiunile apar deoarece, conform unor informații apărute în presa centrală, legea salarizării bugetarilor nu ar fi gata la 1 ianuarie 2024. Premierul Marcel Ciolacu a menționat că acest demers legislativ ar putea fi gata abia în 2025 și că până atunci se vor căuta alte soluții pentru a acoperi majorările salariale.

Liderul sindical Simion Hăncescu a vorbit și despre posibilitatea unui nou protest dacă profesorii nu vor primi ceea ce li s-a promis: „Se poate oricând face o grevă, așa cum s-a mai întâmplat în România, am mai avut greve, sperăm să nu se ajungă la o grevă, dar nu ne împiedică faptul că avem un contract de muncă”.

Z.C.