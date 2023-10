O femeie dintr-o comună ieşeană, mamă a patru copii, a dat cu insecticid pentru purici într-o cameră a casei, uitând să mai şi aerisească încăperea. Ieri după-amiază, 10 octombrie, trei dintre copiii familiei, care au inhalat accidental insecticidul, au ajuns în Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Sfânta Maria din Iaşi, în stare gravă.

„La UPU au fost admiși în urmă cu aproximativ 24 ore, 4 frați (3 băieței și 1 fetiţă) cu vârste de 1 an, 4 ani , 5 ani, 9 ani, din mediul rural, însoțiți de mamă. Trei dintre copii prezentau semne și simptome de intoxicatie cu insecticid organofosforat. Aveau stare generală influențată, vărsături, pupile miotice, după expunerea accidentală în atmosfera din camera în care mama a stropit cu insecticid împotriva puricilor, seara înainte de culcare, fără aerisire ulterioară. Copilul în vârstă de 1 an nu a fost expus la toxice, fiind repartizat în altă cameră pentru somn. Pe baza de anamneză și de examen clinic s- a stabilit diagnosticul de Intoxicaţie acută accidentală cu insecticid organofosforat, pe cale inhalatorie și prin contact direct tegumentar. S- a inițiat terapia: decontaminare cutanată și administrare de antidot intravenos. Probele de laborator au confirmat diagnosticul. Copiii au fost internaţi în ATI – Toxicologie, pentru continuarea terapiei specifice. Evoluția a fost bună, în prezent fiind în compartimentul de Toxicologie, sub supravegherea echipei medicale. Sperăm într-o evoluție favorabilă. Este o intoxicaţie rară, dar cu risc vital”, a declarat dr. Solange Tamara Roşu, medic şef al UPU în unitatea medicală ieşeană.

A.C.