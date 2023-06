Sindicaliștii din învățământ au primit aprobare pentru miting și marș pentru vineri, 9 iunie, în București. A treia mare acțiune de protest din timpul grevei generale se va desfășura între orele 11-16. Cei aproximativ 20.000 de participanți, cât preconizează liderii sindicali, se vor aduna tot în Piața Victoriei și pe la 12.30 vor începe să se deplaseze spre Calea Victoriei-bd. Nicolae Titulescu-Pod Basarab, urmând ca în jurul orei 15 să ajungă la Statuia Leu – Palatul Cotroceni. Liderii FSLI și FSE au anunțat inițial că vor ca mitingul și marșul să fie aprobate pentru joi, 8 iunie, ziua în care și Sănătatea protestează la București și ar fi fost probleme mari pentru trafic, cel puțin.

Gabriel Ploscă, liderul Sindicatului Liber din Învățământ Neamț, declară astăzi că pregătirile pentru participarea la mitingul de mâine încă se desfășoară. „Spre după-amiază vom închide înscrierile colegilor din Neamț pentru protestul de mâine și vom ști exact câți vor merge la București. Suntem pregătiți să asigurăm transportul pentru toți câți doresc să fie mâine în capitală. Oamenii sunt nemulțumiți, greva continuă în județ, procentul a rămas mare, peste 80%, fiindcă tot ce am primit până acum sunt doar promisiuni, inclusiv acel memorandum de ieri”, afirmă liderul SLI Neamț.

Solicitările din Educație sunt la fel de clare și după ce premierul Nicolae Ciucă a anunțat ieri că va fi adoptat memorandumul în ședința de guvern de astăzi. „Ne-am exprimat deja nemulțumirea pentru acest memorandum. (…) Am cerut mai multe lucruri vizavi de partea de salarizare și aici aș vrea să explic un pic ce înseamnă principiul acela le de la care plecăm noi. Am spus foarte clar că grila pe care am construit-o împreună cu Ministerul Educației, la cererea premierului și care a ajuns în cele din urmă și la Ministerul Muncii, pleacă într-adevăr de la acest principiu – profesorul debutant să beneficieze de salariul mediu brut pe economie, dar acest lucru nu se poate transpune într-o lege fără să vorbim despre coeficienți. Prin urmare, coeficientul de la care ar trebui să plece un profesor debutant ar trebui să fie 2,72, adică undeva la 23% din raportul 12 la 1 și ne menținem această această dorință de a apărea expres acest lucru. Pentru că dacă o viitoare grilă ar fi construită pe un alt raport, spre exemplu, 15 la unu, 2,72 n-ar mai însemna absolut nimic și am fi poziționați la fel cum suntem astăzi în legea 153, în pătrimea inferioară. (…) Și atunci e clar că așteptăm o formă finală pe care să o punem la dispoziție colegilor, colegii să-și exprime opțiunea vizavi de ceea ce înseamnă acțiunea de protest“, susține George Purcaru, vicelider FSLI. Conform grilei de salarizare actuale, coeficientul este acum de 1,6 pentru profesorul debutant, de la care pornește diferențierea în sistem pe baza funcției, gradului profesional, vechimii. Coeficientul se înmulțește cu salariul minim brut pe economie și rezultă salariul de bază.

C.I.