Două persoane acuzate de cumpărare de influență în dosarul angajărilor pe bani la Complexul “Romanița“ Roman (amănunte aici și aici) au fost condamnate la închisoare, cu suspendare după ce și-au admis faptele pentru sancțiuni mai blânde.

Acestea au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii anticorupie încă din faza de urmărire penală, iar recent Tribunalul Neamț le-a validat. Magistrații au dispus condamnarea ambilor la câte un an și 4 luni de închisoare pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere, plus câte 60 de zile de muncă în folosul comunității.

“În temeiul art. 404 alin. 3 Cod procedură penală raportat la art. 96 Cod penal, atrage atenţia inculpaților asupra faptului că, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere, obligaţiile stabilite sau dacă săvârşesc o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei de 1 an şi 4 luni închisoare“, conform Tribunalului Neamț. Decizia nu este definitivă dar cel mai probabil nu va fi contestată.

Ceilalți cinci acuzați din același dosar nu au recunoscut faptele, iar procesul este pe rolul Tribunalului Neamț. Este vorba de Petronela Cobuz, șefa Centrului “Romanița“, acuzată de trafic de influență în formă continuată, Ilie Boloca, directorul Clubului Copiilor Roman, acuzat de complicitate la cumpărare de influență, și trei persoane fără calitate specială.

