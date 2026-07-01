Mobilizare pe lotul 3 al Autostrăzii Moldovei A7 în județul Bacău – 1500 muncitori și 600 de utilaje

Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Iași anunță lucrări cu o mare mobilizare de forțe – 1500 de muncitori și 600 de utilaje pe Autostrada A7, la joncțiunea cu un alt drum de mare viteză – varianta ocolitoare a Bacăului, la finalul lunii iunie și începutul lunii iulie 2026. Adică, la 3 ani de la semnarea ordinului de începere a lucrărilor (3 mai 2023).

„Se lucrează în zona nodurilor rutiere Bacău-Sud și Bacău-Nord, la joncțiunea cu Varianta Ocolitoare Bacău, parte integrantă a Autostrăzii Moldovei, A7.

Pe lotul 3 al autostrăzii A7, Focșani – Bacău, stadiul fizic de execuție este de aproximativ 75%, iar constructorul este mobilizat în șantier cu aproximativ 1.500 de muncitori și 600 de utilaje.

În această etapă, accentul este pus pe structurile de pe traseu (poduri, pasaje, viaducte), la armarea și turnarea betoanelor la elementele de infrastructură, dar și pe montarea de parapet sau lucrări de taluzare.

Reamintim, Varianta Ocolitoare Bacău, în lungime de 20,3 km, este primul tronson al Autostrăzii A7 dat în trafic, de la finalul anului 2020”, precizează sursa citată.

Antreprenorul lucrărilor pe acest lot este o asociere de firme ale omului de afaceri băcăuan Dorinel Umbrărescu: Asocierea Spedition UMB SRL – SA&PE Construct SRL – Tehnostrade SRL. Lungimea lotului 3 este de 21,5 km, constructorul a raportat un stadiu fizic executat de 73 %. Valoarea contractului este de 1,673 mld. lei, fără TVA, din fonduri europene.

Imagini: DRDP Iași