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Canicula continuă în regiunea de Nord Est – cod portocaliu, temperaturi maxime de peste 31 de grade Celsius

de Vlad Bălănescu

Canicula și temperaturile mari continuă și astăzi în regiunea de Nord Est a țării. După două zile în care aproape toată țara a fost sub incidența unui cod roșu, cu temperaturile maxime în țară depășind 40 de grade Celsius, ANM a emis o nouă avertizare, de data aceasta cod portocaliu.

Canicula continuă în regiunea de Nord Est - cod portocaliu, temperaturi maxime de peste 31 de grade Celsius

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31…32 de grade în estul Transilvaniei și până în jurul a 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei”, arată comunicatul ANM.

Meteorologii anunță că abia în acest week-end vor începe să scadă semnificativ temperaturile în partea de nord a țării.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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