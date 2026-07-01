bani pensie
ACTUALITATESOCIALSocial Neamț

Calendarul plății pensiilor pentru luna iulie

de Sofronia Gabi

Pensionarii care încasează banii cu titlu de pensie prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română primesc sumele cu începere de miercuri 1 iulie. Conform calendarului oficial distribuirea trebuie să se încheie la data de 15 iulie. Cei care nu vor fi găsiți acasă de factorii poștali trebuie să știe că pot ridica banii de la oficiul poștal de care aparțin în termen de două zile lucrătoare. Dar, în general pensionarii știu ziua în care vine poștașul, ceea ce-i scutește de un drum până la poșta de domiciliu.

În cazul persoanelor care încasează banii prin card bancar, este fost posibil ca banii să ajungă în conturi pe data de 13 iulie. În cazul în care Casa Națională de Pensii decide virarea sumelor mai devreme, s-ar putea ca banii să intre în cont vineri, 10 iulie. Conform informațiilor publicate pe site-ul Casei Naționale de Pensii sumele prin cont curent sau cont de card se achită în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13. În iulie 12 este într-o zi nelucrătoare, duminică. În funcție de decizia autorităților banii pot veni în ultima zi de plată sau în avans, la finele primei decade a lui Cuptor.

În ce-i privește pe seniorii din străinătate care au optat pentru transfer internațional, sumele se achită în data de 20 a fiecărei luni. Plata se face în conturile bancare din străinătate prin intermediul Citibank România, iar sumele devin disponibile în contul beneficiarului în termen de două zile lucrătoare.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Accident la Piatra Neamț. Tânăr rănit după ce a intrat cu mașina într-un stâlp
Accident la Piatra Neamț. Tânăr rănit după ce a intrat cu mașina într-un stâlp
Articolul următor
Suceava. Accident cu trei victime – un tânăr a decedat
Suceava. Accident cu trei victime – un tânăr a decedat

Ultima ora

ACTUALITATE

VIDEO-FOTO. Iași. Evaziune fiscală de 12,8 milioane lei prin firme de curierat și livrări

Trei persoane cu vârste între 37 și 57 de...
NEAMȚ

Pompierii nemțeni, pe podium la Concursurile Profesionale ale Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență

Pompieri din cadrul serviciilor voluntare și private pentru situații...
SOCIAL

Cod galben de ploi consistente în Regiunea Nord-Est

Meteorologii au revizuit prognoza și au emis o nouă...
EVENIMENT

Neamț. Final de festival la „Vacanțe Muzicale”: după Holograf, scena de la Curtea Domnească revine Operei Naționale Române Iași

Cea de-a 51-a ediție a Festivalului Internațional „Vacanțe Muzicale” se încheie vineri, 11 iulie, la Piatra-Neamț, cu spectacolul „Opera Crossover”, susținut de Orchestra Operei Naționale Române Iași. Concertul va avea loc pe Platoul Curții Domnești, de la ora 21:00
SOCIAL

Suceava. Accident în municipiul Fălticeni – un șofer a rămas încarcerat

Un accident de circulație în urma căruia un bărbat...

Categorii

ACTUALITATE

VIDEO-FOTO. Iași. Evaziune fiscală de 12,8 milioane lei prin firme de curierat și livrări

Trei persoane cu vârste între 37 și 57 de...
NEAMȚ

Pompierii nemțeni, pe podium la Concursurile Profesionale ale Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență

Pompieri din cadrul serviciilor voluntare și private pentru situații...
SOCIAL

Cod galben de ploi consistente în Regiunea Nord-Est

Meteorologii au revizuit prognoza și au emis o nouă...
EVENIMENT

Neamț. Final de festival la „Vacanțe Muzicale”: după Holograf, scena de la Curtea Domnească revine Operei Naționale Române Iași

Cea de-a 51-a ediție a Festivalului Internațional „Vacanțe Muzicale” se încheie vineri, 11 iulie, la Piatra-Neamț, cu spectacolul „Opera Crossover”, susținut de Orchestra Operei Naționale Române Iași. Concertul va avea loc pe Platoul Curții Domnești, de la ora 21:00
SOCIAL

Suceava. Accident în municipiul Fălticeni – un șofer a rămas încarcerat

Un accident de circulație în urma căruia un bărbat...
EVENIMENT

FOTO. Trupa Holograf face spectacol la Piatra Neamț

Sute de nemțeni s-au adunat în această seară, 10...
ACTUALITATE

Căutările bărbatului dispărut în Lacul Izvorul Muntelui continuă. Victima nu a fost găsită

Operațiunile de căutare a bărbatului dispărut în Lacul Izvorul...
Stiri fierbinti

FOTO. Suspect de trafic internațional de droguri arestat la Bacău

Un bărbat de 38 de ani a fost reținut...