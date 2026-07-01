Calendarul plății pensiilor pentru luna iulie

Pensionarii care încasează banii cu titlu de pensie prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română primesc sumele cu începere de miercuri 1 iulie. Conform calendarului oficial distribuirea trebuie să se încheie la data de 15 iulie. Cei care nu vor fi găsiți acasă de factorii poștali trebuie să știe că pot ridica banii de la oficiul poștal de care aparțin în termen de două zile lucrătoare. Dar, în general pensionarii știu ziua în care vine poștașul, ceea ce-i scutește de un drum până la poșta de domiciliu.

În cazul persoanelor care încasează banii prin card bancar, este fost posibil ca banii să ajungă în conturi pe data de 13 iulie. În cazul în care Casa Națională de Pensii decide virarea sumelor mai devreme, s-ar putea ca banii să intre în cont vineri, 10 iulie. Conform informațiilor publicate pe site-ul Casei Naționale de Pensii sumele prin cont curent sau cont de card se achită în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13. În iulie 12 este într-o zi nelucrătoare, duminică. În funcție de decizia autorităților banii pot veni în ultima zi de plată sau în avans, la finele primei decade a lui Cuptor.

În ce-i privește pe seniorii din străinătate care au optat pentru transfer internațional, sumele se achită în data de 20 a fiecărei luni. Plata se face în conturile bancare din străinătate prin intermediul Citibank România, iar sumele devin disponibile în contul beneficiarului în termen de două zile lucrătoare.