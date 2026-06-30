Un tânăr internat la Secția Psihiatrie din cadrul SJU Piatra Neamț și-a luat viața

Un pacient al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și-a luat viața în unitatea sanitară. Este vorba de un tânăr de 30 de ani, internat la Secția Psihiatrie, iar tragedia a avut loc pe 28 iunie.

„La data de 28 iunie a.c., ora 21:10, Poliția municipiului Piatra-Neamț a fost sesizată, de către cadrele medicale, cu privire la faptul că, un pacient din cadrul Secției Psihiatrie, a fost găsit spânzurat. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilind identitatea persoanei, un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din Piatra-Neamț.

Acesta a fost transportat la Serviciul Medicină Legală Neamț, în vederea efectuării necropsiei”, anunță IPJ Neamț.

La nivelul SJU Piatra Neamț este în derulare o anchetă internă. „Incidentul a fost anunțat pe cale ierarhică în conformitate cu procedurile și regulamentele unității sanitare și echipa de conducere a demarat o ancheta internă pentru a stabili împrejurările și a lua măsurile care se impun. Au fost informate organele în drept. Vom reveni cu detalii după finalizarea anchetei cu concluziile”, a declarat Radu Nastasă, purtător de cuvânt SJU Piatra Neamț.