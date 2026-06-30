ACTUALITATESOCIALSport Neamț

Un tânăr internat la Secția Psihiatrie din cadrul SJU Piatra Neamț și-a luat viața

de Sofronia Gabi

Un pacient al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și-a luat viața în unitatea sanitară. Este vorba de un tânăr de 30 de ani, internat la Secția Psihiatrie, iar tragedia a avut loc pe 28 iunie.

La data de 28 iunie a.c., ora 21:10, Poliția municipiului Piatra-Neamț a fost sesizată, de către cadrele medicale, cu privire la faptul că, un pacient din cadrul Secției Psihiatrie, a fost găsit spânzurat. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilind identitatea persoanei, un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din Piatra-Neamț.

Acesta a fost transportat la Serviciul Medicină Legală Neamț,  în vederea efectuării necropsiei”, anunță IPJ Neamț.

La nivelul SJU Piatra Neamț este în derulare o anchetă internă. „Incidentul a fost anunțat pe cale ierarhică în conformitate cu procedurile și regulamentele unității sanitare și echipa de conducere a demarat o ancheta internă pentru a stabili împrejurările și a lua măsurile care se impun. Au fost informate organele în drept. Vom reveni cu detalii după finalizarea anchetei cu concluziile”, a declarat Radu Nastasă, purtător de cuvânt SJU Piatra Neamț.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
ANAF recurge la notificarea de alertare a firmelor cu datorii la buget. Ce se stipulează în noul act normativ
ANAF recurge la notificarea de alertare a firmelor cu datorii la buget. Ce se stipulează în noul act normativ
Articolul următor
Înalt prelat al Bisericii Ortodoxe, înmormântat la Mănăstirea Neamț. Cine a fost episcopul Emilian Crișanul
Înalt prelat al Bisericii Ortodoxe, înmormântat la Mănăstirea Neamț. Cine a fost episcopul Emilian Crișanul

Ultima ora

ACTUALITATE

VIDEO-FOTO. Iași. Evaziune fiscală de 12,8 milioane lei prin firme de curierat și livrări

Trei persoane cu vârste între 37 și 57 de...
NEAMȚ

Pompierii nemțeni, pe podium la Concursurile Profesionale ale Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență

Pompieri din cadrul serviciilor voluntare și private pentru situații...
SOCIAL

Cod galben de ploi consistente în Regiunea Nord-Est

Meteorologii au revizuit prognoza și au emis o nouă...
EVENIMENT

Neamț. Final de festival la „Vacanțe Muzicale”: după Holograf, scena de la Curtea Domnească revine Operei Naționale Române Iași

Cea de-a 51-a ediție a Festivalului Internațional „Vacanțe Muzicale” se încheie vineri, 11 iulie, la Piatra-Neamț, cu spectacolul „Opera Crossover”, susținut de Orchestra Operei Naționale Române Iași. Concertul va avea loc pe Platoul Curții Domnești, de la ora 21:00
SOCIAL

Suceava. Accident în municipiul Fălticeni – un șofer a rămas încarcerat

Un accident de circulație în urma căruia un bărbat...

Categorii

ACTUALITATE

VIDEO-FOTO. Iași. Evaziune fiscală de 12,8 milioane lei prin firme de curierat și livrări

Trei persoane cu vârste între 37 și 57 de...
NEAMȚ

Pompierii nemțeni, pe podium la Concursurile Profesionale ale Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență

Pompieri din cadrul serviciilor voluntare și private pentru situații...
SOCIAL

Cod galben de ploi consistente în Regiunea Nord-Est

Meteorologii au revizuit prognoza și au emis o nouă...
EVENIMENT

Neamț. Final de festival la „Vacanțe Muzicale”: după Holograf, scena de la Curtea Domnească revine Operei Naționale Române Iași

Cea de-a 51-a ediție a Festivalului Internațional „Vacanțe Muzicale” se încheie vineri, 11 iulie, la Piatra-Neamț, cu spectacolul „Opera Crossover”, susținut de Orchestra Operei Naționale Române Iași. Concertul va avea loc pe Platoul Curții Domnești, de la ora 21:00
SOCIAL

Suceava. Accident în municipiul Fălticeni – un șofer a rămas încarcerat

Un accident de circulație în urma căruia un bărbat...
EVENIMENT

FOTO. Trupa Holograf face spectacol la Piatra Neamț

Sute de nemțeni s-au adunat în această seară, 10...
ACTUALITATE

Căutările bărbatului dispărut în Lacul Izvorul Muntelui continuă. Victima nu a fost găsită

Operațiunile de căutare a bărbatului dispărut în Lacul Izvorul...
Stiri fierbinti

FOTO. Suspect de trafic internațional de droguri arestat la Bacău

Un bărbat de 38 de ani a fost reținut...