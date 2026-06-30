ANAF recurge la notificarea de alertare a firmelor cu datorii la buget. Ce se stipulează în noul act normativ

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat o nouă stategie în ceea ce privește relația cu contribuabilii, în ”Monitorul Oficial” din 26 iunie fiind publicată și intrând în vigoare ”Procedura de comunicare a notificărilor de alertă privind neîndeplinirea obligațiilor fiscale de plată”.

Este o formă prin care debitorii profesioniști (firme, PFA-uri, cei care practică meserii liberale și alte entități înregistrate fiscal) sunt anunțați despre existența unor posibile probleme financiare, cu scopul ca aceștea să i-a măsuri de remediere. Notificarea se transmite contribuabililor astfel: o singură dată, la atingerea pragului de 40.000 lei inclusiv al obligațiilor bugetare restante; bianual, din 6 în 6 luni, până la achitarea integrală sau până la ajungerea obligațiilor bugetare restante sub pragul de 40.000 lei. Notificarea se emite pentru obligațiile restante existente în sold la ultima zi a lunii anterioare emiterii, pe baza evidențelor fiscale.

Sunt excluse de la primirea notificării societățile aflate în insolvență, autoritățile publice și instituțiile finanțate de stat, instituțiile de învățământ, entități financiare și de asigurare, asociații, fundații, etc. Comunicarea se face doar electronic, prin Spațiul Privat Virtual, procedura urmărind să semnaleze acumularea unor restanțe și să avertizeze contribuabilul profesionist că trebuie să caute soluții pentru ieșirea din impasul financiar, înainte ca situația să se agraveze.

„Având în vedere că înregistrați în evidența fiscală obligații bugetare restante, în cuantum total de… lei, vă avertizăm că există circumstanțe care ar putea da naștere stării de dificultate sau de insolvență a dumneavoastră, sens în care vă semnalăm necesitatea acționării fără întârziere în vederea achitării acestora. Informații privind situația fiscală puteți obține prin solicitarea fișei ROL din Spațiul privat virtual. În situația în care v-ați achitat obligațiile bugetare, vă mulțumim pentru conformare!”, se arată în textul notificării.

Dan Sofronia