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Creșterea salariului minim are și un efect invers. Ce se întâmplă cu amenzile rutiere

editor
de editor

O nouă majorare a salariului minim brut pe țară este prevăzută a intra în vigoare la data de 1 iulie. Astfel, din prima zi a lunii viitoare acest tip de remunerație va crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Practic, un angajat va încasa circa 58% din retribuția brută sub formă de salariu net. În ceea ce privește tariful orar al lefii minime, el va fi de 25,949 lei/oră, fiind calculat la un program complet de lucru de 166,667 ore pe lună.

Creșterea salariului minim are și un efect invers. Ce se întâmplă cu amenzile rutiere„În valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei (cu deducerea de 200 lei), majorarea pe net fiind de 125 lei. În România, beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariați. De majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 4.325 de lei vor beneficia un număr de 1.759.027 de salariați”, se arată într-un comunicat emis astăzi, 30 iunie, de către Ministerul Muncii.

baniMediul de afaceri a contestat creșterea salariului minim, argumentând că va spori povara fiscală suportată de firme, în condițiile în care au avut loc scumpiri de peste 50% la energia electrică, cu circa 40% la carburanți, iar de aproape un an, TVA a fost majorat de la 19% la 21%.

Creșterea salariului minim are și un efect invers. Ce se întâmplă cu amenzile rutiereCreșterea salariului minim va avea ca efect și majorarea amenzilor de circulație. De la 1 iulie 2026, valoarea punctului de amendă crește, de la 202,5 lei, la 216,25 lei, deoarece aceasta este stabilită la 5% din salariul minim brut pe țară. Astfel, de la 1 iulie, cuantumul contravențiilor va fi următorul:

Clasa I (2-3 puncte-amendă): între 432,50 lei și 648,75 lei;

Clasa a II-a (4-5 puncte-amendă): între 865 lei și 1.081,25 lei;

Clasa a III-a (6-8 puncte-amendă): între 1.297,50 lei și 1.730 lei;

Clasa a IV-a (9-20 puncte-amendă): între 1.946,25 lei și 4.325 lei; Clasa a V-a, persoane juridice (21-100 puncte-amendă): între 4.541,25 lei și 21.625 lei.

Conducătorii auto căzuți în abatere, dar care achită amenda în termenul prevăzut de lege, pot plăti în continuare jumătate din aceasta, facilitate care rămâne neschimbată.

Dan Sofronia

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editor
editor
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