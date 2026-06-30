Înalt prelat al Bisericii Ortodoxe, înmormântat la Mănăstirea Neamț. Cine a fost episcopul Emilian Crișanul

Episcopul Emilian Crișanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a fost înmormântat astăzi, 30 iunie 2026, la Mănăstirea Neamț, locul de care a fost legat încă din tinerețe și unde a intrat în viața monahală în toamna anului 1989. Slujba de înmormântare are loc la așezământul monahal din Munții Stânișoarei, după ce trupul ierarhului a fost adus de la Catedrala din Arad la mănăstirea sa de metanie.

Înhumarea la Mănăstirea Neamț nu este întâmplătoare. Emilian Crișanul, pe numele de mirean Vlad Nica, a ajuns aici la vârsta de 17 ani, intrând în viața monahală într-unul dintre cele mai importante centre spirituale ale Moldovei. Ulterior, studiile teologice și activitatea bisericească i-au deschis drumul spre treptele superioare ale ierarhiei ortodoxe.

„A fost adus (de la Catedrala din Arad – n.r.) la mănăstirea de metanie, Mănăstirea Neamt în seara zilei de 28 iunie și a fost așezat în Biserica Voievodală în fața Icoanei Maicii Domnului Îndrumătoarea pentru a-l avea sub ocrotirea ei, iar marți, 30 iunie 2026, după Sfânta Liturghie va fi prohodit în incintă și apoi va fi așezat în cimitirul Mănăstirii Neamț. Dumnezeu să-l ierte!”, a menționat, pe pagina de Facebook, Benedict Sauciuc, starețul lăcașului nemțean.

La slujba de înmormântare participă obștea monahală, clerici și credincioși veniți să aducă un ultim omagiu ierarhului. „Astăzi, clopotele răsună cu glas de jale, iar sufletele celor care l-au cunoscut sunt pătrunse de durerea despărțirii. Biserica pierde un ierarh blând, un slujitor jertfelnic și un părinte iubitor, iar obștea Mănăstirii Neamț își primește înapoi unul dintre fiii săi, de această dată în tăcerea mormântului”, se arată într-un text publicat pe pagina „Iubim Ortodoxia”.

Emilian Nica s-a născut pe 12 februarie 1972, la Berezeni, județul Vaslui, primind la botez numele Vlad. A urmat cursurile Seminarului Teologic „Veniamin Costachi” de la Neamț, în perioada 1990-1995, și Facultatea de Litere și Teologie a Universității „Ovidius” din Constanța, absolvind apoi cursuri de masterat în specializarea Istorie veche-medievală, în perioada 2000-2002. În ianuarie 2009 i s-a conferit titlul de doctor în teologie, cu teza „Mitropolia Moldovei și Sucevei: Arhiepiscopia Iașilor în prima jumătate a secolului al XX-lea (1900-1948)”.

În 2001 a urmat un curs de limbă engleză organizat de Consiliul Mondial al Bisericilor din Geneva la Academia Ortodoxă din Vilemov, Cehia, iar în 2005 a participat la un stagiu de perfecționare a limbii engleze la Community of the Resurrection, Mirfield, și la cursurile de teologie din cadrul Colegiului Teologic Resurrection, Marea Britanie.

În cariera sa bisericească, episcopul Emilian Crișanul a ocupat mai multe funcții importante: mare eclesiarh al Mănăstirii Neamț, preot spiritual al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, președinte al Consistoriului monahal, consilier cultural al Arhiepiscopiei Iașilor și exarh al mănăstirilor din județul Iași.

În 2009 a fost ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, cu titulatura Lovișteanul, iar din 4 iulie 2017 a ocupat funcția similară la Arhiepiscopia Aradului, cu titulatura Crișanul.

Dan Sofronia

FOTO: Facebook Benedict Sauciuc