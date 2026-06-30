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Temperaturi extreme, animalele de companie suferă și ele. Sfaturi pentru proprietari

editor
de editor

Temperaturi extreme, animalele de companie suferă și ele. Sfaturi pentru proprietariÎn contextul codului roșu de caniculă, unul care afectează și județul Neamț, polițiștii au transmis câteva recomandări pentru protejarea animalelor. Câinii, pisicile și celelalte animale de companie sunt mult mai vulnerabile la efectele căldurii excesive, iar expunerea prelungită la temperaturi ridicate poate provoca deshidratare severă, insolație, dificultăți de respirație și, în cazurile grave, chiar deces. Un pericol deosebit îl reprezintă lăsarea animalelor în autoturisme, chiar și pentru câteva minute.

Temperatura din interiorul unui vehicul parcat în soare poate crește rapid la valori extrem de ridicate, transformând habitaclul într-un spațiu letal. Geamurile întredeschise nu asigură o ventilație suficientă și nu elimină riscul. „Nu lăsați niciodată animalele în autoturisme, indiferent de durata opririi. Asigurați permanent apă proaspătă și curată. Oferiți-le acces la umbră sau în spații răcoroase și bine ventilate. Evitați plimbările în intervalul orar 11:00 – 18:00, când temperaturile sunt cele mai ridicate”, se arată într-un comunicat al IJP Neamț.

Alte sfaturi sunt: plimbați animalele dimineața devreme sau seara, când asfaltul și aerul sunt mai răcoroase, verificați temperatura asfaltului înainte de plimbare; suprafețele încinse pot provoca arsuri la nivelul pernuțelor; dacă este necesar, răcoriți animalul treptat cu apă la temperatura camerei, fără a folosi apă foarte rece. Semnele care pot indica un șoc termic sunt respirație rapidă și dificilă; salivare abundentă; letargie sau slăbiciune accentuată; mers nesigur; vărsături sau pierderea cunoștinței. În astfel de situații, mutați animalul într-un loc răcoros, încercați să îl răcoriți treptat și solicitați de urgență sprijinul unui medic veterinar.

Dan Sofronia

FOTO: IJP Neamț

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editor
editor
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