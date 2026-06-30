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Primele rezultate la Evaluarea Națională afișate cu o zi mai devreme. Situația în regiunea de Nord Est

de Vlad Bălănescu

Primele rezultate pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a au fost afișate astăzi, 30 iunie, pe site-ul evaluare.edu.ro.

La nivelul celor șase județe din regiunea de Nord Est (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui), 26.214 de elevi au susținut ambele probe la Evaluarea Națională 2024 (este o scădere de peste 1.443 de elevi față de anul 2025). Este o „promovabilitate” puțin mai mică față de ce s-a înregistrat în 2025 înainte de contestații (81,7%). Situația cea mai slabă este în Vaslui cu o „promovabilitate” de 69,5% și cel mai bine stă Suceava cu peste 83%. Doar o singură medie de 10.00 a fost înregistrată înainte de contestații, la Iași, un elev de la Colegiul Național Costache Negruzzi din municipiul Iași. 2.438 candidați (12,34%) au reușit să obțină medii de cel puțin 9.00.Primele rezultate la Evaluarea Națională afișate cu o zi mai devreme. Situația în regiunea de Nord Est

Situația pe județe o puteți consulta mai jos.

  • Neamț – 75,63% dintre elevii prezenți la examen au reușit să obțină cel puțin media 5.00. 298 de elevi din Neamț au luat cel puțin media 9.00.
  • Bacău –78.72% dintre elevii prezenți la examen au reușit să obțină cel puțin media 5.00. 461 de elevi din Bacău au luat cel puțin media 9.00.
  • Botoșani –71,46% dintre elevii prezenți la examen au reușit să obțină cel puțin media 5.00. 209 elevi din Botoșani au luat cel puțin media 9.00.
  • Iași –79,33% dintre elevii prezenți la examen au reușit să obțină cel puțin media 5.00. 834 de elevi din Iași au luat cel puțin media 9.00.
  • Suceava – 83,43% dintre elevii prezenți la examen au reușit să obțină cel puțin media 5.00. 505 elevi din Suceava au luat cel puțin media 9.00.
  • Vaslui – 69,26% dintre elevii prezenți la examen au reușit să obțină cel puțin media 5.00. 131 de elevi din Vaslui au luat cel puțin media 9.00 și a fost o medie de 10.00.

Elevii care nu sunt mulțumiți de rezultatele obținute la Evaluarea Națională 2026 pot depune contestații la centrele de examen sau le transmit electronic la adresele special indicate, în zilele de 1, 2 și 3 iulie,

Cererile pentru vizualizarea lucrărilor de la Evaluarea Națională 2026 se depun doar pe 1 iulie,  între orele 14:00 – 18:00 conform calendarului oficial și procedurii  ministerul Educației.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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