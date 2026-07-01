Suceava. Accident cu trei victime – un tânăr a decedat

Un accident de circulație soldat cu trei victime, din care una și-a pierdut viața, a avut loc în zorii zilei de 1 iulie în localitatea Todirești din județul Suceava. Militarii din cadrul ISU Suceava au fost anunțați prin apel la numărul unic de urgență 112, din primele informații fiind implicate două vehicule, un autoturism și un autocamion. Au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a trei echipaje SAJ.

„Trei persoane (bărbați) din autoturism au fost preluate de cadrele medicale și paramedicale. Una dintre acestea era în stop cardio-respirator și i s-au aplicat manevre de resuscitare. Din nefericire, după finalizarea protocolului medical, a fost declarat decesul bărbatului, în vârstă de 24 de ani”, conform ISU Suceava.

Ceilalți doi răniți, conștienți și cooperanți, cu diferite traumatisme, au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile care au dus la producerea tragediei.

FOTO ISU Suceava