Botoșani. Incendiu puternic într-o gospodărie. Flăcările au făcut ravagii, iar intervenția a durat peste șase ore

Un incendiu de proporții a izbucnit marți seară, 30 iunie, într-o gospodărie din localitatea Agafton, comuna Curtești, județul Botoșani. Flăcările au cuprins rapid o locuință și o bucătărie de vară, iar intervenția pompierilor s-a întins pe mai bine de șase ore.

La fața locului au intervenit trei echipaje ale Detașamentului de Pompieri Botoșani, cu trei autospeciale de stingere, sprijinite de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. La sosirea salvatorilor, casa și bucătăria de vară ardeau generalizat.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Botoșani, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Pompierii au reușit să localizeze incendiul și au continuat intervenția pentru lichidarea focarelor și înlăturarea efectelor produse de incendiu.

În urma incendiului au fost distruse o anexă gospodărească, acoperișul locuinței, mai multe bunuri din interiorul casei și aproximativ zece tone de lemne de foc.

Misiunea pompierilor a fost îngreunată atât de cantitatea mare de materiale combustibile depozitate în apropierea construcțiilor, cât și de temperaturile caniculare.

Cauza probabilă a incendiului a fost un jar căzut din sobă pe materiale combustibile.

1 din 4

Foto-video: ISU Botoșani