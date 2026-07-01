Accident la Piatra Neamț. Tânăr rănit după ce a intrat cu mașina într-un stâlp

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a ajuns la spital în noaptea de marți spre miercuri, 1 iulie, după ce autoturismul pe care îl conducea a lovit un stâlp de electricitate pe strada Mihai Viteazul, în apropierea Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț.

Accidentul s-a produs în jurul orei 01:30, iar la 112 a fost anunțat faptul că în autoturism se afla o persoană încarcerată.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Piatra Neamț, cu o autospecială de descarcerare, o autospecială complexă de intervenție și o ambulanță SMURD TIM, alături de polițiști.

Salvatorii au găsit șoferul blocat în autoturism și au intervenit pentru extragerea acestuia. Victima era conștientă, însă prezenta mai multe traumatisme. După ce a primit primul ajutor la fața locului, tânărul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț pentru investigații și tratament.

Pompierii au asigurat și măsurile de prevenire a incendiilor, iar carosabilul a fost curățat de resturile rezultate în urma impactului. Totodată, la locul accidentului a fost solicitat un echipaj al operatorului de distribuție a energiei electrice pentru remedierea avariilor produse la rețeaua electrică.

Foto: ISU Neamț