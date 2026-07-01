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O aeronavă Hercules va survola județele Botoșani și Suceava în cadrul unui zbor de instruire

de Sofronia Gabi

Cetățenii județelor Botoșani și Suceava ar putea observa o aeronavă Hercules pe parcursul zilei de 1 iulie. Instituția Prefectului Suceava anunță că nu este motiv de panică ci este vorba de un zbor de instruire.

Instituția Prefectului – județul Suceava informează cetățenii că, astăzi, 1 iulie 2026, în intervalul orar 10:00–13:00, o aeronavă de tip C-130 Hercules va executa un zbor de instruire în spațiul aerian al județelor Botoșani și Suceava.

Activitatea face parte din programul de instruire al echipajului și se desfășoară în condiții de siguranță, cu respectarea tuturor reglementărilor specifice în domeniu.

Pe durata desfășurării zborului, aeronava poate fi observată survolând anumite zone din cele două județe, fără ca această activitate să reprezinte un motiv de îngrijorare pentru populație.

Mulțumim cetățenilor pentru înțelegere”, anunță Prefectura Suceava.

FOTO Forțele Aeriene Române

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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