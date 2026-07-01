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Foto. Noile prețuri la stațiile PECO din Târgu-Neamț, de astăzi, 1 iulie

de Vlad Bălănescu

La 1 iulie a expirat ordonanța care prevedea plafonarea adaosului comercial la carburanți și reducerea accizei la motorină, măsură introdusă în luna aprilie. Primele efecte s-au văzut aproape imediat la pompă, inclusiv în Târgu-Neamț. Motorina a înregistrat o creștere medie de aproximativ 36 de bani pe litru la nivel național, iar în unele cazuri majorările sunt chiar mai mari.

Imaginile de mai jos surprind modificările de preț apărute într-o singură zi la câteva stații de alimentare din Târgu-Neamț.

Foto. Noile prețuri la stațiile PECO din Târgu-Neamț, de astăzi, 1 iulie

Foto. Noile prețuri la stațiile PECO din Târgu-Neamț, de astăzi, 1 iulie

 

Prețuri motorină Târgu-Neamț 1 iulie:

  • Petrom – 9,54 lei/l
  • Socar – 9,59 lei/l
  • MOL – 9,60 lei/l
  • Lukoil – 9,24 lei/l

Diferențele dintre stații rămân vizibile, iar pentru șoferi, câțiva zeci de bani în plus pe litru înseamnă costuri semnificativ mai mari la un plin de combustibil.

C.T.S.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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