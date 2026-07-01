Accident cu trei răniți la Hangu

Un accident de circulație soldat cu rănirea a trei persoane a avut loc pe 1 iulie, în localitatea Hangu. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 11:30. S-a anunțat că un autoturism în care se aflau trei persoane a părăsit partea carosabilă și a lovit un copac. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Garda nr 2 de Intervenție Poiana Teiului, SAJ și IPJ.

La sosirea pompierilor, persoanele erau evacuate din autoturism. „Cele trei persoane implicate, printre care și un băiat de 14 ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind preluate de echipajele SAJ și ulterior transportate la spital”, conform ISU Neamț. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor.

FOTO ISU Neamț