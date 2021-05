O femeie, care are probleme psihice, a avut un episod agresiv în această seară (10 mai) și a aruncat pe fereastră diverse obiecte din sticlă. Pentru că un copil, care se afla pe stradă, a fost la un pas de-a fi rănit, cineva a sunat la 112. La fața locului (strada Burebista, din cartierul Precista din Piatra-Neamț) s-au dus mai multe echipaje de poliție care au oprit traficul, dar și luptătorii de la Serviciul de Acțiuni Speciale. Deși negociatorii au încercat s-o convingă să deschidă ușa, femeia, care are 54 de ani, a refuzat să le permită accesul în casă, pentru a o conduce la ambulanța, care o aștepta să o transporte la spital. La ora 19,15, negocierile erau încă în desfășurare, sub privirile vecinilor de la parter, care s-au plâns că au fost inundați astăzi. Dacă nu va exista o altă soluție, mascații vor sparge ușa și vor conduce femeia la ambulanță.

C.M.