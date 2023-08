CSM Ceahlăul a anunţat astăzi, 9 august, un nou sponsor, care se alătură proiectului fotbalistic de la Piatra-Neamţ: SSAB-AG Bacău.

„Compania SSAB-AG din Bacău a ales să sprijine sportul pietrean și să primească în loc un plus de mediatizare împreună cu un club renumit în fotbalul românesc. CSM Ceahlăul demonstrează astfel că lucrurile făcute serios, că performanța și implicarea în a demonstra valoare, că un stadion la standarde ridicate pot fi atuuri în atragerea de finanțare din orice alt loc decât Piatra Neamț!”, precizează gruparea pietreană pe pagina proprie de Facebook.

SSAB-AG Bacău este o companie de construcții și civile și industriale cu o cifră de afaceri de 80 de milioane de euro în 2022. Firma din judeţul vecin va sprijini CSM Ceahlăul împreună cu grupul de firme COMES (Comes SA, COMES Valves și COMES Industry) și societățile Decor Lux și Evo Pack. (M.C.; FOTO: Facebook)