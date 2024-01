Date fiind condițiile meteorologice din ultimele ore, am luat măsuri imediate pentru siguranța elevilor și a cadrelor didactice, în special a cadrelor didactice navetiste. Siguranța umană în școli este prioritatea imediată. Încă de ieri am avut discuții cu toți directorii unităților de învățământ și ieri, la h 16, au apărut primele situații deosebite, în cadrul cărora Consiliile de administrație ale școlilor au decis suspendarea cursurilor: Școala Gimnazială Comuna Bahna, Școala Gimnazială Comuna Dulcești, Școala Gimnazială Comuna Trifești, Școala Gimnazială I.I.Mironescu Comuna Tazlău, Școala Gimnazială Nicolae Apostol Comuna Ruginoasa, Școala Gimnazială Nr. 1 Comuna Făurei. Am anunțat imediat toți colegii directori din județul Neamț despre evoluția situației meteorologice și am decis măsuri imediate de securizare a elevilor și cadrelor didactice navetiste. În această dimineață, la ora 6:00, alte unități de învățământ au decis, prin hotărârea Consiliilor de administrație, suspendarea cursurilor din cauza condițiilor nefavorabile: Școala Gimnazială Piatra Șoimului, Școala Gimnazială Comuna Poienari, Școala Gimnazială Comuna Moldoveni, Școala Gimnazială Gh. Pătrașcu Sat Buruienești Comuna Doljești, Școala Gimnazială Comuna Secuieni, Școala Gimnazială Comuna Văleni, Școala Gimnazială Comuna Stănița, Școala Gimnazială Sat Bălușești Comuna Icușești, Școala Gimnazială Comuna Boghicea, Școala Gimnazială Nicolae Iorga Sat Pângărăcior, Școala Gimnazială Antonie Mureșianu Comuna Bîra, Școala Profesională Comuna Valea Ursului, Școala Gimnazială Dumitru Almaș Comuna Negrești, Școala Gimnazială comuna Bârgăuani. Dar sunt mult mai mulți copii care au rămas la domiciliu, deoarece drumurile de la locuințele lor până la școală sunt impracticabile și nici nu pot ajunge în punctele de îmbarcare la care pot ajunge microbuzele școlare. Drumurile dintre versanți, greu practicabile în acest moment sunt: Stejaru și Pângărăcior, din cauza specificului de drum spre pădure, dar și Poiana Nițeni și Oanțu. La școala Gimnazială Nicolae Buleu Mărgineni, elevii care circulă cu microbuzul școlar nu pot ajunge la școală, respectiv cei din Itrinesti și cei din Hârtesti, activitatea se desfășoară normal cu elevii prezenți. Mențin legătura cu toate aceste unități de învățământ, pentru a monitoriza situația meteorologică și a drumurilor, din oră în oră. De asemenea, pentru cei 6093 elevi navetiști, care fac zilnic drumul de la domiciliu spre unitățile de învățământ liceal și profesional, m-am asigurat că informațiile privind securitatea lor ajung la timp la ei și că sunt protejați în această situație. O atenție deosebită, în același context, acord cadrelor didactice navetiste. Absențele înregistrate, în cazul acestor elevi, vor fi motivate. Legătura cu toți directorii unităților de învățământ este permanentă, monitorizarea mea este continuă, Instituția Prefectului din județul Neamț este informată, deci avem condițiile necesare pentru a depăși cu bine această perioadă.

Inspector Școlar General, prof. Florentina LUCA-MOISE.