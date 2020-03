Cunoscut ca un bun detectorist, care a făcut câteva descoperiri remarcabile în județul Neamț, Marius Irimia este genul de om care se implică în viața comunității și încearcă să ajute în orice situație. Starea de urgență, decretată din cauza epidemiei de coronavirus, l-a determinat să caute o posibilitate de a fi de folos și așa a descoperit un grup de oameni, care au făcut o pagină pe internet, numită viziere.ro.

”Nefiind cadru medical, neputând ajuta în linia întâi, m-am gândit să-i ajut pe cei care sunt acolo, astfel că am luat legătura cu cei de la viziere.ro pentru a mă alătura inițiativei lor”, a declarat Marius Irimia.

”Vineri, 20 martie 2020, am comandat online, din surse financiare proprii, material pentru fabricarea acestora: PET-G, velcro, burete etc. Cu ajutorul firmei COBIZART am tăiat plăcile de PET-G, dându-le forma necesară vizierelor. Prima seară în care le-am realizat efectiv, a fost acasă, cu soția și fiica mea. Am reușit să facem un număr de 30 de viziere. Următoarea seară s-a concretizat un număr de 90 viziere cu spijinul prietenilor Lucian Furnică și Tiberiu Berbece. Acestea au fost donate la UPU Piatra Neamț, UPU Târgu Neamț, UPU Roman. Următoarele viziere realizate cu ajutorul aceluiași Lucian Furnică, dar și cu ajutorul lui Ioan Gologan au plecat la Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani și la Spitalul Municipal Năsăud din județul Bistrița Năsăud”.

Până acum, cele 240 de viziere confecționate de Marius Irimia împreună cu familia sa și de prietenii lui au ajuns la spitale, iar alte 320 de viziere sunt în diverse stadii și, după ce vor fi gata, vor fi donate unităților sanitare. Echipa care le produce a ajuns deja la al doilea model, unul fără burete, astfel încât vizierele să fie mai ușor de sterilizat.

Problema este că, în afară de cele 20 de coale de plastic, cumpărate la preț aproape dublu decât cel inițial, nu se mai găsește nicăieri în România PET-G. Marius Irimia a făcut comandă în Italia, dar durează 2-3 săptămâni până ce va primi plasticul. Dacă poate cineva să-l ajute între timp, producția de viziere va putea continua.

C.M.