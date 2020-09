Municipalitatea pietreană, într-o strânsă legatură cu directorii unităților școlare, s-a implicat activ în asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea cursurilor in toate scolile din Piatra-Neamț.

„Deschiderea noului an școlar în condiții de maximă siguranță a fost prioritatea zero în această perioadă și îi asigur pe pietreni ca am depus toate eforturile pentru ca unitățile de învățământ să își primească elevii în condiții optime. Încă din luna august, am purtat discuții cu directorii unităților din învățământ pentru a afla ce nevoi au. Am discutat personal cu fiecare director în parte și le mulțumesc pentru modul în care am colaborat și pentru implicare. O primă alocare financiară pentru școlile pietrene am realizat-o în luna august, în urma centralizării necesarului transmis de fiecare școală în parte. După publicarea normelor de funcționare am suplimentat fondurile inițiale într-o ședință extraordinară a consiliului local convocată la începutul lunii septembrie. Astfel, putem afirma că ne-am atins obiectivul propus: debutul noului an școlar în condiții de siguranță sanitară pentru elevi și dascăli, în regimul special pentru desfășurarea cursurilor pe care îl presupune pandemia de coronavirus”, a declarat Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra-Neamț.

„Am vizitat școlile 1 și 3, dar și școala din cartierul Văleni și sunt mulțumită, în primul rând, de faptul că directorii celor trei unități de învățământ se aflau la sediul școlilor, pregătind în detaliu modul în care se vor desfășura atât procesul instructiv-educativ, cât și deplasările în unitate, la venirea și plecarea din școală sau în timpul pauzelor. Pe lângă programarea activităților din timpul orelor de curs, marcarea traseelor pe care trebuie să le urmeze elevii în unitatea de învățământ este o măsură foarte importantă și trebuie avut în vedere ca aceste marcaje să fie eficiente, dar și agreabile. De asemenea, în fiecare școală a fost rezervată o sală de clasă pentru a putea fi folosită ca zonă de carantinare în cazul în care vor exista copii care prezintă simptome asociate cu infecția cu virusul SARS-CoV-2. Sănătatea copiilor, a părinților acestora și a cadrelor didactice primează și de aceea le-am solicitat reprezentanților unităților de învățământ să se asigure în primul rând de faptul că vor fi oferite condiții de maximă siguranță sanitară. În același timp, procesul educațional trebuie să aibă cât mai puțin de suferit, respectând totuși aceste condiții sanitare. Vă asigur de faptul că Primăria Piatra-Neamț este în permanent dialog cu unitățile de învățământ, astfel încât să preia și să rezolve problemele pe care acestea le mai au. În acest sens, săptămâna aceasta le-am transmis din nou tuturor unităților de învățământ să ne comunice încă un necesar pentru acest început de nou an școlar”, a declarat dna. Luminița Vîrlan, viceprimarul municipiului Piatra-Neamţ.

Tot luni, 14 septembrie, se vor deschide și creșele din municipiu pentru care primăria a asigurat resursele necesare pentru a-și primi micuții în condiții de maximă siguranță.

„Vestea bună este că, la Piatra-Neamț, anul școlar poate începe în condiții de siguranță. Au fost făcute eforturi deosebite, dar am reușit să ne îndeplinim această datorie pe care o avem în calitate de edili. Sunt vremuri care ne supun unor provocări pe care nu le-am mai întâlnit până acum, însă căutăm și găsim soluții pentru a depăși aceste greutăți. Educația este prioritară, copiii noștri trebuie să poată învăța în școli în cele mai bune condiții”, a declarat viceprimarul municipiului Piatra-Neamț, Bogdan Gavrilescu.

Primăria pietreană dă asigurări că și în continuare, pe tot parcursul anului școlar, printr-o strânsă legătură cu directorii unităților școlare, se va implica pentru asigurarea celor mai bune condiții pentru desfășurarea cursurilor.