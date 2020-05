Pentru 15 familii dintr-un sat din județul Neamț apa are gust și miros de gaz de vreo 30 de ani. Este vorba despre zona Fundătura Gării din satul Dumbrava, comuna Timişeşti. Aici, apa din fântâni şi cea trasă de pompele din curte are gust de gaz. Din acest motiv oamenii își cumpără apă de la magazinele din sat sau de la magazine din oraşul Târgu Neamţ. Cei care-și permit, ceilalți s-au obișnuit cu gustul și speră să nu le fie afectată sănătatea.

“Eu sunt aici din 2002. De atunci nu beau apă de la pompa din curte. Este foarte dură şi are şi gust a gaz. Dar pe toată strada este această problemă. Chiar nu ştim de unde are apa gust de gaz, pentru că aici nu este nicio reţea de gaze, nu avem tras gaz. Cică de mult, de când eram noi copii, ar fi fost o ţeavă de gaz aici, sus, pe culme, la marginea pădurii. Cică de acolo ar veni. Dar au furat toate ţevile, nu se mai vede nimic. Au acoperit tot. Oricum noi nu bem apă, pentru că dacă o bei te doare stomacul. O folosim doar pentru spălat şi pentru animale. Primăria ştie, dar nu s-a făcut nimic. La noi apa nu este trasă. Conductă este doar în sat, dar pe strada noastră nu este trasă conductă. Dacă pui oala cu apă la încălzit, nu mai ai ce face cu oala. Se depune un strat foarte gros de calcar şi nu mai poţi folosi oala. Însă cei cu fântână au apă cu gust şi mai mare de gaz. De ce nu ni se pune şi nouă reţea cu apă, aşa cum este în sat, că doar aparţinem şi noi de satul Dumbrava şi plătim şi noi impozite la fel? Aici apă nu se poate, gaz nu se poate, asfalt nu se poate, aici nimic nu se poate. Nici măcar balastru nu se pune pe acest drum. Să veniţi să vedeţi când plouă ce e aici. Nu poţi merge nici cu bicicleta. E noroiul până la gât. Şi de câte ori am fost la primărie. Şi mi s-a spus că asfaltul nu este inclus în proiect. La un moment dat s-au pus câteva roabe de balastru. Cumpărăm bidoane de apă la 6 litri. Un bidon costă 4,50 lei. Cam trei bidoane pe săptămână folosim pentru băut. Dar avem noroc că soţul lucrează în timpul zilei şi copilul e la şcoală ziua. Şi nu beau apă acasă decât seara când vin acasă. Plus că soţul are probleme cu stomacul şi nu riscă să bea apă de la pompă. Nu ne riscăm sănătatea”, ne spune doamna Pintilie.

„De 30 de ani avem această problemă cu apa”, îşi începe domnul Constantin Băşiţa, of-ul legat de apa cu gust de gaz. „Dacă scot acum apa într-o găleată, în jumătate de oră sau maxim o oră deasupra apare gazul. Mai cumpărăm şi apă de la magazin, dar mai şi bem. Ce putem face? Mă doare stomacul dar nu pot cumpăra apă zilnic. Eu am probleme şi cu inima. Am fost şi la primărie, dar nu ai cu cine discuta. Animalele beau apa. La o vecină în fântână, când scoţi apa zici că ai turnat o sticlă cu gaz în căldare. Aşa arată apa din căldare. În spatele casei a fost de mult o ţeavă de gaz, care acum foarte mulţi ani ducea către Paşcani. Cred că undeva este o scurgere de gaze. De ce nu ne bagă şi nouă ţeava pentru apă, aşa cum este în sat? Nu destul că bem apă cu gust de gaz, dar mai luăm şi amendă de la Poliţia Locală. Alaltăieri am ieşit fără declaraţie până la magazin să cumpăr ceva pentru acasă mi-a dat amendă de 10 milioane de lei vechi. Am plătit la primărie jumătate din amendă”, ne mai spune domnul Constantin Băşiţa.

Contactat telefonic, Vasile Mărculeţ, primarul comunei Timişeşti ne-a declarat, suprinzător, că nu ştia de faptul că apa din fântânile gospodăriilor ar avea gust de gaz şi că nu a fost informat de nimeni: „Eu chiar nu ştiu nimic de aşa ceva. Acum iau act de această problemă. O să trimit chiar acum pe cineva acolo de la primărie. O să sesizăm şi DSP-ul. Ar fi trebuit să ştiu şi eu acest lucru, dar nu m-a informat nimeni. În această vară dăm drumul la sistemul de distribuţie centralizată a apei. Nicio casă din satul Dumbrava nu va rămâne fără apă. Vom trage apă în fiecare gospodărie. În această perioadă constructorul nu a dorit să continue lucrările, din cauza aceastei pandemii. Şi vom începe în curând şi lucrările de balastrare pe această stradă. Dar nu vom balastra strada până nu vom trage apa. După 15 mai vor continua lucrările la reţeaua de apă. În jumătate din satul Dumbrava s-a pus reţea de apă”.

Deoarece oamenii spun că au fost la Primărie, poate dl. primar îi ia la întrebări pe cei care au omis să-l informeze sau chiar îi trimite la plimbare, pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu. Poate…

C.T. STURZU