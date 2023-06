Actualizare: Consultările de la Guvern s-au încheiat undeva pe la ora 14.30 și liderul FSLI, Simion Hăncescu a declarat că s-au mai acordat 5% în plus la cei 40% promiși în viitoarea lege a salarizării: „Guvernul României a spus clar că nu poate oferi această creștere. Singurul lucru pe care poate să îl facă este acela de a acorda, în loc de 40% cât au promis inițial, 45% și suplimentar să se acorde până în 2027, în fiecare an, din 5 octombrie, suma de 1.500 lei. Aceasta este oferta Guvernului. Noi vom consulta oamenii. Da, pentru că, așa cum am spus mereu, oamenii au declanșat greva. Oamenii sunt cei care hotărăsc dacă încetează sau nu”, potrivit edupedu.ro.

La rândul său, Marius Nistor, lider FSE „Spiru Haret”, a spus că trebuie o consultare în teritoriu: „Nu știu care va fi reacția colegilor, oricum ei sunt foarte nemulțumiți. Le vom transmite aceste informații și ei vor hotărî în cunoștință de cauză. Am spus că este o premieră în România că salariații din unitățile de învățământ preuniversitar au un cuvânt greu de spus în negocierile care se poartă cu Executivul. Deci, rolul lor va fi decisiv. Noi le vom transmite tot ceea ce s-a discutat astăzi la Guvern și, categoric, ei vor lua o decizie corespunzătoare”.

Cei peste 15.000 de protestatari care s-au adunat în Piața Victoriei au pornit spre Palatul Cotroceni, unde au ajuns pe la 14.40. Se speră că liderii de sindicat vor fi primiți la președintele Klaus Iohannis, la fel ca la mitingul din 30 mai.

***Știre inițială****

Vineri, 9 iunie, de la ora 11 a început al treilea miting de amploare organizat în București de când a început greva generală în Educație. Se mizeză pe participarea a 20.000 de angajați, care se adună în Piața Victoriei și apoi pornesc în marș până la Palatul Cotroceni. Între timp, astăzi premierul Nicolae Ciucă a anunțat, în jurul orei 11, că-i așteaptă la Palatul Victoria, la ora 12, pe liderii FSLI și FSE „Spiru Haret” pentru „consultări”.

Ultimele oferte ale Guvernului, concretizate prin OUG 53 și memorandumul adoptat în ședința de joi, sunt respinse de angajații din învățământ. Aceștia doresc aplicarea grilei de salarizare din 2022 integral și garanția reală că din ianuarie 2024 salariul pentru un profesor debutant este la nivelul celui mediu brut pe economie.

Sindicaliștii se așteaptă să fie primiți și la Cotroceni, la fel ca la ultimul protest din 30 mai. Agenda președintelui nu anunță nimic pentru data de 9 iunie, după cum se poate observa în captura foto de la ora 11.22.

Din Neamț participă la miting 80 de angajați din învățământ (foto), potrivit prof. Gabriel Ploscă, liderul SLI Neamț.

