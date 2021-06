11 trupe de copii şi adolescenţi vor participa la Underground Rock Festival, la Iaşi, în perioada 2-3 iulie. Manifestarea intitulată Miss URF are scopul de a încuraja debutul în rock și de a susține artiștii rock din Iași.

“Proiectul Miss URF – DEBUT ROCK constă în organizarea și derularea unui program intensiv de descoperire, susținere și promovare a trupelor ieșene de rock și a artiștilor rock. Copiii și adolescenții înscriși în program în urma apelului nostru beneficiază de aprofundarea unor cunoștințe muzicale teoretice, pregătire practică, repetiții aplicate, posibilitatea de a susține un concert live în fața unui public real. Proiectul propune o viziune pe termen mediu și lung a relației dintre scenă și public. Artiștii aflați la început de drum au ocazia de a exersa, de a testa și de a se dezvolta, iar publicul are ocazia de a înțelege mai bine procesul de creație și prezentare artistică”, a declarat Raluca Filip, PR al manifestării.

Manifestarea de la Iaşi cuprinde şi o serie de recitaluri. Pe 2 iulie, între orele 19:00-22:00, pe scena Miss URF va urca Luna Amară (Cluj), în deschidere concertând Crossbone (București). Pe 3 iulie, între orele 16:30-22:00, vor urca pe scenă cinci trupe din Iași: Granophyre, Belzeduh, Stanker, Beauty And The Rat şi Tribute to The Doors. De asemenea, în ambele zile, vor avea loc activități conexe cu invitați cunoscuți din Iași. Detalii se pot afla AICI. (M. CONSTANTINESCU; FOTO&AFIŞE: Miss URF Iaşi)