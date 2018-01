Vineri, 12 ianuarie, la Hotel Unirea din Iași a avut loc o întâlnire de lucru grupului de inițiativă civică “Împreună pentru A”, pentru a discuta stadiul în care se afla discuțiile privind autostrada Iaşi-Târgu-Neamţ-Târgu-Mureş.

Printre cei mai de seamă participanți prezenţi la eveniment trebuie amintiți Cătălin Bălan, secretar de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Mihai Chirica, primarul de Iaşi, Cătălin Ivan, europarlamentar PSD, Cosette Chichirău, parlamentar USR, deputatul Mugur Cozmanciuc, președintele PNL Neamț, singurul parlamentar de Neamţ prezent la întâlnire. Din Târgu-Neamţ a participat Elena Didilă, proaspăt membru PSD.

Organizatorii au punctat faptul că, despre Autostrada A8 se vorbeşte de peste 10 ani: „Există şi un proiect de lege care a fost adoptat de Senat şi care prevede construirea autostrăzii pentru care milităm noi, ca soluţie de dezvoltare a majorităţii judeţelor din regiune”.

Cel mai dur mesaj la adresa Guvernului României, considerat vinovat de tergiversarea punerii în practică a ideii, l-a avut primarului Iaşului, Mihai Chirica: „E bine că am ajuns să facem terapie de grup. Vrăjeala că vine comisia şi pune autostrada este chiar o vrăjeală. Este o mare minciună. Dacă vă uitaţi pe bugetul de investiţii a statului român pe anul 2018, Regiunea Nord-Est, la capitolul Ministerul Transporturilor, ar fi trebuit finanţată documentaţia. Practic, Autostrada Iaşi-Târgu-Mureş nu există în bugetul de anul acesta. Să terminăm cu poveştile. Cred că o parte dintre parlamentarii şi colegii mei de partid nu şi-au făcut datoria. Le transmit colegilor mei din partid să-şi facă datoria nu faţă de partid, ci faţă de ţară. Marii absenţi de astăzi, ai acestei autostrăzi, sunt Liviu Dragnea şi premierul României. Sunt singurii care pot face ceva pentru această autostradă. Acest proiect în acest an nu are nicio variantă. Este o mare ruşine că la 100 de ani nu am reuşit să facem nimic pentru acest colţ de ţară”.

Următoarea întâlnire de lucru a Grupului de iniţiativă civică “Împreună pentru A8” va avea loc la Târgu-Neamţ.

C.T. STURZU