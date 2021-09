La sfârșitul lunii august, poate cel mai important proiect de infrastructură pentru zona Moldovei, Autostrada A8, Târgu Mureș – Târgu Neamț, a primit încă o luvitură administrativă . Studiul de fezabilitate pentru acest tronson a fost respins de Compania Națională de Administrare a Infrstructurii Rutiere „atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ”. Studiul, realizat de o firmă din Spania pentru un preț aproape la jumătate din estimatul inițial al CNAIR, ar fi fost predat pe un stick, pe 10 august, fără ca un reprezentant al firmei să fie disponibil pentru explicații pentru că era perioadă de concedii, conform economedia.ro.

O reacție foarte dură după acest anunț a venit din partea Președintelui PNL Suceava, Gheorghe Flutur. El l-a criticat dur situația actuală, spunând că autostrada trebuie începută în mandatul actual al premierului Florin Cîțu PNL și că este dispus să se lege cu lanțurile pentru A8 și A7. „Eu sunt nemulțumit de problema A 8. Când citesc din nou că se reia studiul de fezabilitate a nu știu câta oară, că doar amăgim cu capetele de autostradă care merg până la Tg. Neamț, dar nu atacăm frontal muntele. Nu pentru asta Flutur a plecat de la Suceava să facă politică la vârf să-l susțină pe Cîțu… Eu vă spun: cu lanțurile mă leg și pentru A8 și pentru A7. Am 61 de ani, trei mandate de senator, al treilea de președinte de Consiliu Județean. Am câștigat după pandemie când m-au omorât și îmi cântau prohodul. 52 la sută mi-a dat Bucovina. Oamenii de acolo mi-au dat pentru că am făcut treabă. Dacă noi nu luptăm pragmatic pentru autostrăzi nu putem vorbi de altceva. Facem simpozioane și la Iași și la Suceava dacă nu tăiem munții”, a declarat Gheorghe Flutur citat de newbucovina.ro.

O altă reacție a venit din partea Asociației Împreună pentru A8 care a avertizat că ia în calcul depunerea unei plângeri penale împotriva firmei din Spania care a realizat studiul de fezabilitate „dacă nu va trata cu seriozitate finalizarea acestuia”. Cătălin Urtoi, fondatorul Partidului Împreună pentru Moldova a postat pe o rețea de socializare că „ceea ce fac firmele de proiectare în acest moment este sabotaj al unor proiecte din Moldova, proiecte care țin de siguranța națională”.

În ciuda tuturor acestor reacții pare însă evident că locuitorii din Moldova mai au mult de așteptat pentru Autostrada A8.

Vlad B.