Dacă vă întrebați unde vă puteți relaxa și petrece timp într-un mod distractiv, iată câteva repere pentru dumneavoastră, în Piatra-Neamț și împrejurimi.

Un festin de delicii culinare din pește și fructe de mare vă oferă astăzi, 5 august, de la ora 12:00, chef Giovanni la restaurantul său Il Viaggio din Piatra-Neamț. Creveți de Argentina, pălămide proaspete și multe alte bunătăți vor fi preparatele de care vă veți putea bucura.

Tot astăzi, la Gârcina are loc și Fân Fest Gârcina, prima ediție, de la ora 15:00 are loc inaugurarea Casei de Cultură (amănunte aici), cu spectacole, expoziții și alte suprize, iar de la ora 18:00, în Țârna Gârcinei sunteți invitați la distracție cu competiții de sezon: concurs de cosit tradițional, tir cu arcul, ștafeta baloților de fân etc.

Duminică, 6 august, are loc festivitatea de premiere și spectacolul de gală al Festivalului Internațional de Folclor Ceahlăul, cu un concert extraordinar Fuego, pe scena amplasată pe platoul Curții domnești, cu începere de la ora 19:00.

Mâine, de la ora 20:30, la piscina Blue Paradise din comuna Rediu, puteți urmări un spectacol stand-up comedy (40 de lei biletul) cu Doru Ivanov.

Angela Croitoru