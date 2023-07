Şi în week-end-ul ce tocmai s-a încheiat salvamontişii nemţeni au avut de gestionat mai multe situaţii de urgenţă, mai exact şase incidente specifice acestei perioade de sezon. Două dintre aceste cazuri au fost înţepături ale viespilor de pădure ce au avut loc chiar în zona Piciorul lui Bucur, de pe traseul către Cascada Duruitoarea, acolo unde salvamontişii au balizat zona pentru a ţine turiştii departe de cuibul lor. Au mai fost entorse, traumatisme uşoare, insolaţii, stări de epuizare.

„Am avut aceste şase cazuri, pe final de săptămână, dar acestea au fost uşoare comparativ cu ce a fost week-end-ul anterior. Cele de săptămâna trecută au fost cazuri foarte grave, am avut infarct miocardic, două fracturi urâte. În ultimele 10 zile, media zilnică de accidentare a fost de 1,8- 2 cazuri/zi şi am avut şi zile cu 3. Este lume multă, de luni până joi e o perioadă mai liniştită, dar de joi încolo vine puhoi de lume pe Ceahlău. De o lună de zile, dacă ar fi să compar cu anul trecut, am avut ceva mai puţine intervenţii, dar au fost cazuri mult mai grave. Este şi foarte greu să asiguri transportul accidentaţilor la o diferenţă de nivel de 1.000 de metri, pe Ceahlău este greu de intervenit, nu avem nici infrastructură. Nu am avut nici elicopter SMURD la cazurile mai grave, deşi am solicitat. Sunt puţine judeţe cu un singur masiv muntos turistic şi o singură echipă salvamont, cum este la noi. Alte masive au şi câte 5 echipe din judeţe diferite. Nu ne plângem, ne-am obişnuit, avem dotări, avem ce ne trebuie, doar că uneori volumul de muncă este mult prea mare”, ne- a declarat Raul Papalicef, şeful Salvamont Neamţ.

În ultimele 10 zile au fost şase cazuri de persoane înţepate de viespile de pădure, două dintre ele în acest sfârşit de săptămână. Unul singur dintre cazuri, cel al unei femei, a necesitat intervenţia cadrelor medicale SAJ Neamţ, deoarece a dezvoltat o reacţie alergică mai pronunţată.

Salvamontiştii nemţeni îi sfătuiesc pe turişti, dat fiind faptul că viespile de pădure în această perioadă îşi hrănesc larvele, pe lângă faptul că devin mai agitate din cauza căldurii, să nu consume fructe pe trasee, precum struguri, piersici sau alte fructe cu un nivel de fructoză mai mare. Sau, dacă totuşi consumă, să se spele foarte bine pe mâini şi pe faţă, pentru că aceste insecte sunt atrase de fructoză şi dulce în general.

Angela Croitoru