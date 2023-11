În noaptea de vineri spre sâmbătă, 11 spre 12 noiembrie, un bărbat în vârstă de 42 de ani, din Iaşi, a intrat în comă după ce s-a împiedicat de scările de la intrarea în Cabana Dochia şi a căzut în cap. Din acel moment a început o luptă contra cronometru a salvamontiştilor nemţeni pentru salvarea vieţii bărbatului.

„Salvamont Neamt intervine la solicitarea 112 în zona Cabana Dochia din Masivul Ceahlău. Victima de 42 de ani a suferit, în urma unei căderi, un traumatism cranio cerebral acut , se află în comă de gradul 1. Echipa de paramedici face eforturi pentru a restabili parametri vitali şi a opri hemoragia nazală . Se caută o variantă pentru coborârea lui în siguranţă”, transmitea Salvamont

”Avea tensiunea 8 cu 5 și o saturație de numai 72, deci era într-o hipoxie cerebrală gravă. Avem oxigen în bază, dar probabil n-o să mai avem, pentru că nu mai putem cumpăra nimic și, în momentul în care terminăm resursele, am închis. Bărbatului i s-a administrat oxigen și a început o hemoragie nazală puternică, băieții din echipa de sus erau cam speriați că nu era vorba de fracturi de mâini sau de picioare ca să știi exact ce ai de făcut, era ceva intern și tu nu ai posibilitate de investigare. Nu era transportabil, am zis să-l monitorizăm o oră. Pe vremuri, îi prindeam o linie venoasă, acum nu se mai poate, pentru că domnul Arafat a zis că nu ai voie chiar dacă ești paramedic, iar victima este în vârful muntelui și durează ore bune până vine cineva care are voie. Accidentul a fost după ora 22, iar la ora 23,30 am sunt prin 112 la medicul de gardă de pe ambulanța de Terapie Intensivă Mobilă (TIM). Era de serviciu o doamnă doctor foarte pregătită și foarte ok. I-am spus parametrii, luați corect, și am întrebat-o ce facem că până dimineață nu avem oxigen destul la Dochia și cum îi scoteau băieții oxigenul, cum îi picau parametrii. Și mi-a spus să forțăm coborârea. Așa că băieții l-au luat, l-au împachetat, l-au pus în decubit lateral, i-au administrat oxigen și au început coborârea. Ne-am întâlnit sus la Stănile, ningea, am urcat cu ambulanța noastră 4×4, ambulanța TIM este 2×4, n-ar fi reușit”, a declarat Raul Papalicef, șeful Serviciului Salvamont Neamț.

Operaţiunea de salvare a fost finalizată în zorii zilei de sâmbătă, undeva în jurul orei 4:00, când ambele echipe care au intervenit s-au întors în baze. Victima a fost coborâtă din masiv, undeva in jurul orei 02:00 în condiţiile în care la peste 1400 metri viscolea. A fost preluată de autospeciala Salvamont şi în jurul orei 03:00 transferat în Bicazul Ardelean la Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă (TIM).

Sâmbătă, 12 noiembrie, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală din Iași.

Angela Croitoru