Cea de-a doua ediție a manifestării ”Cu mândrie poartă IE!” ce a avut loc pe 24 iunie la Roman, a adus la un loc iubitorii de tradiții și valori românești. Evenimentul organizat de deputatul PSD de Neamț Oana Bulai, pentru marcarea Zilei Univesale a Iei, a avut loc în Parcul Municipal din Roman și, la fel ca la ediția de anul trecut, participarea a fost peste așteptări, iar în scurt timp locul a devenit neîncăpător. Iubitorii portului popular românesc, de la mic la mare, au îmbrăcat ia tradițională și au cinstit-o așa cum se cuvine. Cântecul, jocul și voia bună au încins atmosfera rapid, iar platoul din fața scenei a devenit neîncăpător pentru hora uriașă în care s-au prins participanții.

”Ce bucurie și ce onoare ca într-o zi deosebită în care celebrăm ia și frumosul să fim împreună. Vreau să vă mulțumesc că mi-ați acceptat invitația și că am avut prilejul să dansăm, să ne prindem mâinile în horă și ne-am dat seama cât de importantă este unitatea. Despre asta ne vorbește ia. Despre unitatea pe care am avut-o în năzuințe și în aspirații și toate acestea ne-au făcut ceea ce suntem azi: poporul român. Nu suntem perfecți pentru că doar Dumnezeu este perfect. Dar suntem autentici, suntem noi, și doar împreună vom reuși să evoluăm, ținându-ne de mână, sprijinindu-ne și prețuindu-ne. Vom reuși, dacă vom transmite mai departe tinerelor generații simbolurile pe care ia le poartă: credința, nădejdea, iubirea față de noi, față de cei de lângă noi și față de țara noastră. Vreau să mulțumesc organizației PSD Roman, echipei mele, fără de care nu puteam să organizăm acest eveniment. Sunt încântată și mândră că în fiecare zi fac parte dintr-o echipă de oameni curajoși și inimoși. Vreau să transmit recunoștința mea creatorilor de frumos, oamenilor care promovează cultura, arta și tradițiile noastre românești. Vă mulțumesc tuturor, vă iubesc și vă prețuiesc”, a spus Oana Bulai în deschierea evenimentului.

1 din 9

Surpriza: o uriașă ie pictată

Cei care au serbat ia națională au avut parte de un moment surpriză iar organizatorii, echipa PSD Roman, au adus o ie pictată de aproximativ 40 de metri pătrați ce a uluit participanții, aceștia strângându-se roată în jurul simbolului unității naționale.

”Astăzi mă conectez la emoția dumneavoastră extraordinară de a participa la acest eveniment deosebit, pentru că și eu trăiesc acel moment fericit în care ne vedem în istorie, ne vedem în credință, ne vedem în demnitatea noastră națională. Noi știm să ne distrăm, să sărbătorim așa cum se cuvine un simbol național, acea îmbrăcăminte minunată care se prezintă sub forma crucii împodobită cu însemne solare, florale, pământești, cu stele și cu tot ce are sufletul românesc mai frumos. Sărbătorim pentru că indiferent de vicisitudinile vremii știm să adăugăm valoare la ceea ce reprezintă valoare. E un moment aparte, un moment care ține de demnitatea noastră națională, și sigur că acest eveniment este organizat de către doamna deputat Oana Bulai căreia îi mulțumesc pentru modul în care se manifestă în Parlamentul României, unde cu ”bisturiul” farmecului și inteligenței lucrează în sprijinul nemțenilor. Să nu uităm nici un moment că puține sunt popoarele lumii care se distrează așa cum ne distrăm noi. Pentru că am rămas de-a lungul timpului curați la suflet, curați la inimă, la chip. Iată-ne aici și așa ne va găsi și viitorul. Tineretul este prezentul și viitorul României iar noi, cei care mai avem puterea de decizie, trebuie să le asigurăm un cadru firesc de manifestare. Să ne păstrăm demnitatea națională, să rămânem oameni, să rămânem români și să ne purtăm ia până la sfârșitul timpurilor”, a declarat Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț.

Despre însemnătatea evenimentul a vorbit și prefectul de Neamț, Adrian Niță: ”Dragi prieteni frumoși ai minunatei urbe mușatine, mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră la această zi specială se Sânzâiene, când sărbătorim cu toții ia nostră națională. Este o vorbă veche din popor care spune că pe om după haină îl primești, după minte îl cinstești, și trebuie să știți iubiți prieteni că ia noastră, cămașa cu altiță, este povestitoare. Ea ne ocrotește trupul și sufletul deopotrivă făcând parte din patrimoniul internațional de acum, și poate nu de acum ci de mult timp, dar de curând recunoscut. Suntem aici în număr foarte mare ca să sărbătorim ia noastră națională”.