Vineri, 23 octombrie, la noul centru comunitar integrat din satul Ţolici a avut loc o conferinţă de presă cu prilejul finalizării proiectului “Creșterea calității vieții prin măsuri de sprijin socio-economice a comunității marginalizate Țolici, Comuna Petricani-Neamț”.

Comuna Petricani în parteneriat cu Liceul Tehnologic Petricani, Asociația “Educație și Viitor ” și SC Pluri Consulting Grup S.R.L, au implementat, începând cu luna august 2017, proiectul “Creșterea calității vieții prin măsuri de sprijin socio-economice a comunității marginalizate Țolici, Com Petricani-Neamț” Cod SMIS 2014+: 103049, proiect cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.2 – Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate, Contract nr. POCU/20/4.2/103049.

La eveniment au participat partenerii din cadrul acestui proiect, respectiv Primăria Petricani prin primarul Ticuşor Vasiliu şi viceprimarul Ioan Cristian Apostol, Liceul Tehnologic Petricani prin directorul Ionuţ Popa Rotaru, Tatiana Rusu, managerul proiectului, reprezentanţi ai Asociaţiei „Educaţie şi Viitor” şi ai societăţii SC Pluri Consulting Grup SRL, dar şi persoane din grupul ţintă şi colaboratori.

“Acest proiect este un succes, pentru că s-a muncit mult şi rezultatele se văd. Avem alături pe partenerii noştri din proiect cu care am lucrat timp de trei ani de zile. Perioada de implementare s-a prelungit cu două luni şi jumătate datorită pandemiei. Grupul ţintă a fost atins, respectiv de 522 de persoane şi la fel şi obiectivele incluse în proiect au fost atinse. La capitolul rezultate proiect putem menţiona că 35 de familii au beneficiat de îmbunătăţirea condiţiilor de locuit. Aceştia au primit materiale de construcţii, au fost racordaţi la reţeaua de energie electrică şi au fost făcute şi fântâni. Despre centrul comunitar integrat în care ne aflăm acum cred că toată lumea ştie cum arăta înainte şi vede cum arată acum. Suntem bucuroşi că totul s-a terminat cu bine şi că ne-am atins obiectivele şi indicatorii”, a transmis Tatiana Rusu, managerul proiectului.

„A existat o foarte bună colaborare între partenerii acestui proiect şi se vede cu ochiul liber ceea ce s-a făcut. Pentru mine este o mare realizare, numai dacă mă gândesc cum arăta înainte acest loc şi cum arată acum. Nu sunt termeni de comparaţie. Mulţumesc din suflet tuturor colaboratorilor şi felicitări tuturor!”, a transmis primarul Ticuşor Vasiliu.

„Am o bucurie deosebită să particip la acest eveniment. În premieră vă anunţ că anul acesta este primul an în care la şcola profesională din Petricani au fost înscrişi mai mulţi copii decât în anii precedenţi. De obicei în fiecare an aveam cu 20 sau 30 de copii mai puţini. Anul acesta avem însă mai mulţi copii înscrişi. Acest proiect a reuşit să motiveze familiile să-şi trimită copiii la şcoală. Un alt aspect pozitiv pentru învăţământul din satul Ţolici este reprezentat de această superbă clădire unde am remarcat că au fost făcute cu mult profesionalism nişte lucrări la care nu am visat niciodată. S-a reuşit ridicarea nivelului confortului şi dotărilor la nivelul şcolilor din oraş”, a spus şi Ionuț Popa Rotaru, directorul Liceului Tehnologic din comună.

Obiectivul general al proiectului a vizat combaterea sărăciei și integrarea socio-economică a comunității marginalizate Țolici, din Comuna Petricani, județul Neamț prin implementarea unui set de măsuri concrete și fezabile de dezvoltare economică care vor conduce la îmbunătățirea nivelului de trai (diminuarea sărăciei), a nivelului de educație, a capacității de inserție profesională, a accesului pe piața muncii precum și creșterea accesului la servicii sociale și medicale pentru minim 552 persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune socială, generând astfel reducerea decalajelor structurale și de dezvoltare atât la nivel de țară cât și față de celelalte țări membre ale Uniunii Europene.

Rezultatele finale ale proiectului:

– reabilitarea, dotarea și darea in folosință a unui Centru Comunitar Integrat în care se furnizeaza măsuri adaptate la nevoile sociale identificate și care este compus din: 2 săli în care se desfășoara activități specifice educației preșcolare, 2 săli cu activități educaționale tip “Școală după școală”, 1 cabinet medical; 552 persoane din comunitatea marginalizată Țolici au beneficiat de măsuri integrate in vederea ieșirii din starea de marginalizare și excluziune socială, respectiv servicii de consiliere psihologică, consultații medicale și analize medicale; 276 persoane au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională, servicii de medierea muncii, iar pentru cca. 81 persoane s-a facilitat încadrarea pe piața muncii;144 persoane au beneficiat de servicii de formare profesională, prin participarea la programe autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificari: Tâmplar manual, Lucrător in izolații, Lucrător instalator pentru construcții, Lucrător în comerț, Competențe informatice;132 persoane au beneficiat de consiliere antreprenorială, din care 24 au obținut o calificare prin participarea la 2 cursuri de Competențe antreprenoriale;12 persoane au beneficiat de finanțare nerambursabilă în vederea deschiderii unei noi afaceri, valoarea maximă eligibilă a unui plan de afaceri finanțat fiind de pana la 111.500 lei, inclusiv TVA (100% din cheltuielile eligibile acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis); 35 familii au beneficiat de activități pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit, respectiv 21 familii au primi materiale de construcții pentru renovare/extindere, 4 din acestea au primit și sprijin pentru racordarea la rețeaua de energie electrică, iar alte 14 familii au primi sprijin doar pentru racordarea la rețeaua de energie electrică.

C.T. STURZU