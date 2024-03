0:00

Diplomația parlamentară, ca o punte pentru pace; Femeile, pacea și securitatea; provocările aduse de popularizarea inteligenței artificiale și soluții pentru promovarea accesului la energie verde, la prețuri accesibile, au fost temele pe care le-am dezbătut la cea de-a 148-a Adunare a Uniunii Interparlamentare (UIP) și reuniunile asociate.

La Forumul Femeilor Parlamentare am avut schimb de experiențe cu colegele mele, am examinat proiectul de rezoluție privind „Impactul social și umanitar al sistemelor de arme autonome și al inteligenței artificiale” și am avut și discuții pe marginea temei „Femeile, pacea și securitatea”.

Ca prime concluzii, este clar că nu suntem suficient reprezentate la nivelul parlamentelor (doar 26,9 % sunt femei din numărul total al parlamentarilor), dar asta nu ne va descuraja din misiunea clară de a ne cere drepturile, iar unul dintre ele este să fim cât mai multe în funcții de decizie. Vom continua să ne implicăm și să milităm pentru reprezentarea corectă a femeilor în Parlamentul României!

De asemenea, am transmis că este vital să adoptăm decizii prin care oferim condiții pentru femei să poată să aibă un echilibru între viața de familie și cea profesională, să fie independente financiar și implicate în societate, inclusiv în funcțiile de conducere.

Totodată, în cadrul dezbaterii paritare ”Eliminarea discriminării, transformarea pierderilor economice în câștiguri” am luat cuvântul și am transmis că este important să susținem bunele practici, egalitatea de șanse.

Am lucrat din greu pentru a adopta mai multe legi în Parlamentul României în vederea reducerii disparităților dintre bărbați și femei, pentru a combate violența împotriva femeilor, pentru a oferi șanse reale doamnelor de a avansa în carieră, pentru a reuși să echilibreze viața de familie cu cea personală. Am încurajat parteneriatul egal dintre soți, iar în prezent ne străduim să introducem cota de gen pentru a crește accesul femeilor în politică. Am încredere că vom primi și pe viitor susținerea necesară pentru a rezolva aceste situații dezechilibrate.

Adunarea s-a organizat la Geneva, în perioada 22 – 27 martie, și am participat alături de colegii mei deputații Marian Rasaliu, Claudiu Ilișanu, Zakarias Zoltan, și senatorii Silvia Monica Dinică, Ion Marcel Vela, Sorin – Cristian Mateescu și Ionel – Dănuț Cristescu.

Mara Calista, deputat PNL