La finalul ședinței Consiliului Județean Neamț din 27 februarie, în urma unei interpelări venite din partea unui consilier, privitoare la unele drumuri județene pe care se circulă greu ăn această perioadă, Ionel Arsene a îndemnat la foarte puțină răbdare, deoarece în scurt timp vor fi schimbări majore în această zonă a serviciilor publice: ”În acest mandat, 90% din rețeaua de drumuri județene va fi modernizată. În maxim un an, toată rețeaua de drumuri județene va fi adusă într-o situație pe care ne-o dorim noi, toți participanții la trafic. Totul va fi totul foarte bine pus la punct, va fi așa cum trebuie. 90% dintre drumurile și podurile din Neamț sunt prinse în proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere. Din punctul meu de vedere cred că județul Neamț va fi cel mai bine pus la punct în ceea ce privește circulația pe drumuri și poduri din toată România, din toată țara”, a afirmat acesta.

Până în 2020, a asigurat președintele Consiliului Județean, județul Neamț va fi unul dintre județele care va beneficia de o infrastructură rutieră europeană. În acest moment ar fi deja zeci de proiecte privind drumurile, aprobate și demarate,de către Consiliul Județean Neamț, care își vor avea finalitatea în următorul an. Doar în ultima perioadă au început lucrări de reabilitate pe o serie de drumuri afectate de iarna grea: “ am dispus executarea unor lucrări intermediare pentru reparații pe drumurile județene. Am ținut cont și de solicitările venite din partea participanților la trafic, care s-au arătat nemulțumiți de condițiile în care se circulă. Cele mai multe nemulțumiri erau în zona Dochia-Itrinești, sector de drum județean pe care s-a intervenit încă de la sfârșitul săptămânii trecute cu pietruiri pe anumite zone și pe care se va turna asfalt în această vară, fiind alocate fondurile necesare de la bugetul local. Alte lucrări similare, de pietruire, se desfășoară pe același drum județean, dar între Itrinești și Mărgineni. Sunt echipe care lucrează pe DJ 207 D Ion Creangă-Recea-Icușești, iar altele pe DJ 159, la Valea Ursului. Nu am neglijat nici solicitările celor din zona Trifești, așa că se pietruiesc zonele afectate și de pe DJ 157 Trifești-Climești. Fac precizarea că unele dintre aceste sectoare de drum sunt pietruite, nu au asfalt. Atunci când condițiile meteorologice ne vor permite, se vor realiza lucrări de modernizare prin turnare de covor asfaltic, conform programului de reparații a drumurilor județene”, este declarația lui Arsene de acum cîteva zile.

Prin proiectele inițiate și demarate până în acest moment, de conducerea Consiliului Județean Neamț, începând cu anul 2016, infrastructura rutieră a județului Neamț a ajuns să fie modernizată în proporție de peste 50% . Fondurile au provenit atât din programele de finanțare naționale sau europene din fondurile proprii ale administrației județene.

