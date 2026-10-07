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Botoșani. Prins cu droguri de mare risc în capsule pentru vape

de Popa Denisa

Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT Botoșani, fiind cercetat pentru trafic de droguri de mare risc și deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu, fără drept.

Potrivit anchetatorilor, pe parcursul anului 2026, acesta ar fi procurat, deținut și vândut MDMB-PINACA, sub formă de substanță lichidă, care putea fi consumată cu dispozitive de tip vape.

Persoana a fost prinsă în flagrant în timp ce avea asupra sa capsule pentru vapat care conțineau substanța stupefiantă. În timpul cercetărilor au fost indisponibilizate și alte cantități de droguri de mare risc.

„În urma celor două percheziții efectuate de către polițiști, astăzi, 7 octombrie 2026, la locuința acesteia, din municipiul Botoșani, au fost ridicate mijloace de probă. Ulterior, în aceeași zi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Botoșani au dispus reținerea persoanei. De asemenena, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Botoșani cu propunerea de arestare preventivă a acesteia, pentru 30 de zile”, au transmis reprezentanții IPJ Botoșani.

Acțiunea a fost sprijinită de jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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