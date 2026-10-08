Vremea neobișnuit de caldă pentru început de octombrie se mai menține câteva zile în Moldova, dar de la sfârșitul săptămânii atmosfera se schimbă. Prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 8–15 octombrie arată ploi în cea mai mare parte a țării de duminică și o răcire treptată, mai accentuată la începutul săptămânii viitoare.

Joi și vineri: cald, cu valori mult peste normalul perioadei

Joi, 8 octombrie, vremea rămâne predominant frumoasă, cu cer mai mult senin și temperaturi de zi mult mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată. Meteorologii anunță intensificări ale vântului pe alocuri în Moldova, cu rafale de 40–45 km/h. Contrastul dintre zi și noapte rămâne mare: în depresiunile Carpaților Orientali minimele coboară până la 2 grade, iar dimineața se poate forma ceață pe arii restrânse.

Vineri, răcirea începe în vestul și nord-vestul țării, însă în estul României vremea va fi în continuare mult mai caldă decât normal. Pentru Moldova, estimarea regională a ANM indică maxime medii de 22–24 de grade până la sfârșitul săptămânii.

Weekendul 10–11 octombrie: ploile ajung și în Moldova

Sâmbătă, averse vor fi mai ales în sud-vest, vest și nord-vest și doar pe alocuri în restul țării, astfel că în Moldova ziua va rămâne, în mare parte, caldă. Schimbarea se simte duminică, 11 octombrie, când ANM anunță cer temporar noros și ploi în majoritatea zonelor, iar la munte cantitățile de apă vor fi local mai însemnate.

Chiar și așa, regiunile estice își vor păstra temperaturi diurne peste mediile specifice perioadei. La nivel național, maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade, iar estimarea regională pentru Moldova indică duminică aproximativ 19–20 de grade.

De luni, răcire mai pronunțată și risc de brumă

Începând cu 12 octombrie, temperaturile coboară ușor sub valorile normale ale perioadei. Marți, 13 octombrie, probabilitatea de ploaie rămâne ridicată în toată țara, iar vântul se va intensifica temporar. Maximele vor fi, în general, între 12 și 20 de grade.

Miercuri, 14 octombrie, ploile se răresc, dar vremea devine mai rece: maximele vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar minimele între 0 și 10 grade. Nopțile reci după zile ploioase favorizează ceața și, în zonele joase, bruma, aspect important pentru legumicultori și pentru culturile încă nerecoltate.

Pentru intervalul 15–18 octombrie, ANM estimează temperaturi apropiate de normal, cu o probabilitate mai mare de ploaie în a doua parte a intervalului.

Ce înseamnă pentru pelerinii de la Iași

Pelerinajul de Sfânta Parascheva se desfășoară la Iași până pe 15 octombrie, iar ziua de prăznuire, 14 octombrie, cade chiar în perioada cea mai rece a intervalului. Cei care așteaptă ore întregi la rând, inclusiv noaptea, ar trebui să aibă haine groase, în straturi, pelerină de ploaie, încălțăminte impermeabilă și apă. Persoanele vârstnice și cele cu boli cronice ar trebui să evite expunerea prelungită la frig și umezeală.

Ploile nu pun capăt secetei

Precipitațiile anunțate sunt binevenite, însă nu sunt suficiente pentru a reface rapid debitele râurilor. APAVITAL a avertizat recent că seceta pune presiune pe sursele de apă din Iași, Neamț și Botoșani. După perioade lungi fără ploaie, solul uscat absoarbe o mare parte din primele precipitații, iar efectul asupra râurilor apare cu întârziere. Consumul rațional de apă rămâne necesar.

Sfaturi pentru șoferi

Primele ploi după o perioadă secetoasă fac asfaltul deosebit de alunecos, deoarece apa se amestecă cu praful și reziduurile acumulate pe carosabil. Pe DN15, DN17 și E85 se recomandă reducerea vitezei și păstrarea unei distanțe mai mari față de vehiculul din față, mai ales dimineața, când poate apărea ceața.

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie – prognoza pentru intervalul 8–15 octombrie 2026 și estimarea regională pentru intervalul 5–18 octombrie 2026.