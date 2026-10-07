SOCIALBOTOȘANIIAȘI

Avertisment APAVITAL Iași: seceta pune presiune pe sursele de apă și pe alimentarea din regiune. Cifre îngrijorătoare.

secretariat
de secretariat

Debitele reduse ale râurilor și scăderea resurselor disponibile în unele surse subterane îngreunează exploatarea sistemelor de apă. APAVITAL anunță că, deocamdată, alimentarea localităților din aria sa de operare din județele Iași, Neamț și Botoșani continuă, însă operatorul spune că instalațiile funcționează în condiții dificile. Unul dintre cele mai importante semnale vine de pe râul Prut. Debitul evacuat din acumularea Stânca-Costești, de aproximativ 28-30 de metri cubi pe secundă în condiții normale, a ajuns la circa 14 metri cubi pe secundă, potrivit datelor comunicate de APAVITAL. Reducerea poate afecta alimentarea cu apă brută a stațiilor de tratare și capacitatea de producție a apei potabile.

Avertisment APAVITAL Iași: seceta pune presiune pe sursele de apă și pe alimentarea din regiune. Cifre îngrijorătoare.Și sursa subterană din zona Timișești, județul Neamț, este afectată de secetă. APAVITAL precizează că nivelul apei din dren a coborât de la aproximativ 1,5 metri, în condiții obișnuite, la circa 25 de centimetri, limitând debitul disponibil. Această valoare se referă la drenul de la Timișești, nu la o măsurătoare a întregii pânze freatice din județ. Operatorul arată că nivelurile și debitele surselor, precum și parametrii instalațiilor sunt monitorizați permanent. Modul de captare, tratare, pompare și transport al apei este adaptat în funcție de condițiile hidrologice. APAVITAL susține că menține alimentarea cu apă în regim de continuitate în localitățile pe care le deservește, în pofida resurselor reduse.

Investițiile, parte din răspunsul la secetă

Potrivit companiei, continuitatea serviciului este susținută de intervențiile pentru reducerea pierderilor și de investițiile în infrastructură. Între 1 ianuarie 2021 și 30 septembrie 2026, APAVITAL a realizat din surse proprii investiții de peste 339,3 milioane de lei, fără TVA, inclusiv 225 de kilometri de rețele și aducțiuni de apă și zece rezervoare. Proiectul regional de apă și apă uzată finanțat din fonduri europene are, potrivit datelor operatorului, un progres fizic de 88% și unul financiar de 80%. Suma decontată până acum pentru lucrările realizate este de peste 1,37 miliarde de lei. APAVITAL avertizează că perioadele cu resurse reduse solicită suplimentar instalațiile și necesită o gestionare atentă a apei. Operatorul le recomandă consumatorilor să folosească apa rațional și să evite risipa.

Autor:

secretariat
secretariat
Articolul precedent
Pompierii intervin la Biserica „Adormirea Maicii Domnului ” (Precista Veche) din Piatra Neamț. Risc de cădere a unor elemente din acoperiș
Pompierii intervin la Biserica „Adormirea Maicii Domnului ” (Precista Veche) din Piatra Neamț. Risc de cădere a unor elemente din acoperiș
Articolul următor
Cazul femeii acuzate de incendiul de la Oșlobeni – pagubă de 20.000 de lei!
Cazul femeii acuzate de incendiul de la Oșlobeni – pagubă de 20.000 de lei!

Ultima ora

Poate te interesează...

Mai mult
    INFRACȚIONAL

    Cazul femeii acuzate de incendiul de la Oșlobeni – pagubă de 20.000 de lei!

    Revenim asupra cazului de la Oșlobeni, comuna Bodești, cu femeia acuzată că a...
    RELIGIE

    Pompierii intervin la Biserica „Adormirea Maicii Domnului ” (Precista Veche) din Piatra Neamț. Risc de cădere a unor elemente din acoperiș

    Elemente din acoperișul Bisericii Precista Veche din municipiul Piatra Neamț s-au desprins parțial...
    JUSTIŢIE

    Primarul Chirica de la Iași – inculpat în dosarul “Păcura”. Procurorii DNA au pus sechestru pe imobile ale sale de peste 2 milioane de...

    Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a fost audiat de procurorii anticorupție, marți, 6...
    ACTUALITATE

    De mâine, intră în vigoare legea urșilor: pot fi împușcați 103 în regiunea de Nord -Est, record de 410 exemplare în regiunea Centru

    Din 8 octombrie, intră în vigoare Legea nr. 190/2026, care aprobă la nivel...
    ACTUALITATE

    Vaslui. O femeie a fost rănită în urma unui accident dintre două autoturisme

    O femeie a fost rănită în urma unui accident produs în această dimineață,...
    Stiri fierbinti

    Tehnică militară pe drumurile din Neamț și Bacău

    Șoferii care circulă în aceste zile în zona Piatra Neamț trebuie să țină...
    ACTUALITATE

    Bacău. Bărbat mort după ce un mal de pământ s-a surpat peste el

    Un bărbat de aproximativ 52 de ani și-a pierdut viața după ce a...
    AGRICULTURA

    Fermierii pot cere până la 200.000 de euro pentru investiții în ferme

    Fermierii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot solicita, de astăzi, finanțare europeană pentru...
    ACTUALITATE

    Bacău. Tânăr arestat la domiciliu după ce a furat o mașină și a provocat un accident

    Un tânăr în vârstă de 19 ani din comuna Tamași a ajuns în...
    ACTUALITATE

    Tentativă de dare de mită la Răucești. Polițiștii au refuzat 100 de euro

    Un șofer din Răucești este cercetat pentru dare de mită după ce ar...