Pompierii intervin la Biserica „Adormirea Maicii Domnului ” (Precista Veche) din Piatra Neamț. Risc de cădere a unor elemente din acoperiș

Elemente din acoperișul Bisericii Precista Veche din municipiul Piatra Neamț s-au desprins parțial și amenințau să cadă. Dată fiind înălțimea clădirii, acestea puteau răni grav pe cineva, așa încât, printr-un apel la SNAU 112 a fost solicitată intervenția pompierilor pentru îndepărtarea acestora.
“Un echipaj de pompieri cu o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime intervine în municipiul Piatra-Neamț pentru îndepărtarea unor elemente componente din acoperișul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului ” (Precista Veche), care prezintă risc de cădere”, precizează căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.
Vom reveni cu amănunte.