Scandal într-un bar din Girov – doi tineri au fost reținuți

O bătaie a izbucnit în seara de 7 octombrie, în jurul orei 18.00 la un bar din Girov. După câteva pahare și niște vorbe grele, doi tineri de 23, repectiv 28 de ani de decis să își „rezolve” cearta cu pumnii.

La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare.

În urma verificărilor a rezultat faptul că, în timp ce acesta se afla la un bar din localitatea Girov, pe fondul unor discuții contradictorii și al consumului de băuturi alcoolice, ar fi fost lovit de către un tânăr de 28 de ani, cu un pahar de sticlă, în zona frontală a capului.

De asemenea și tânărul de 23 de ani i-ar fi aplicat mai multe lovituri tânărului de 28 de ani.