Anunț important al Primăriei Piatra Neamț: „Strada Ștefan cel Mare va fi închisă joi pentru lucrări de asfaltare”

Joi, 8 octombrie, între orele 09:00 – 18:00, strada Ștefan cel Mare va fi închisă circulației pentru desfășurarea lucrărilor de asfaltare, pe tronsonul cuprins de la intersecția cu Strada Liliacului până la intersecția cu Strada Doctor Dimitrie Ernici.

Lucrarea era programată inițial pentru sâmbătă, însă, având în vedere condițiile meteo nefavorabile prognozate pentru sfârșitul săptămânii, intervenția a fost devansată pentru joi.

Astfel, asfaltarea va fi realizată integral într-o singură zi, pentru ca strada să poată fi redată cât mai repede circulației.

Strada Ștefan cel Mare este una dintre cele mai tranzitate artere din oraș, iar lucrările urmăresc să ofere condiții mai bune de circulație și un plus de confort atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni.

Vă rugăm să țineți cont de restricțiile de circulație și, pe cât posibil, să utilizați rute alternative pe durata lucrărilor.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Primăria Piatra Neamț