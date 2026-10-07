Vaslui. O femeie a fost rănită în urma unui accident dintre două autoturisme

O femeie a fost rănită în urma unui accident produs în această dimineață, 7 octombrie, pe DE 581, în zona pensiunii Mira, județul Vaslui.

Accidentul a avut loc în jurul orei 07:40 și a fost provocat după ce un autoturism a lovit din spate o altă mașină. În cele două autoturisme se aflau cinci persoane.

O femeie de aproximativ 27 de ani a acuzat dureri lombare și a fost preluată de echipajul medical, fiind transportată la spital. Celelalte persoane implicate nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

La locul accidentului au intervenit pompierii de la Detașamentul Bârlad, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță EPA.

Foto: ISU Vaslui