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Vaslui. O femeie a fost rănită în urma unui accident dintre două autoturisme

de Popa Denisa

O femeie a fost rănită în urma unui accident produs în această dimineață, 7 octombrie, pe DE 581, în zona pensiunii Mira, județul Vaslui.

Accidentul a avut loc în jurul orei 07:40 și a fost provocat după ce un autoturism a lovit din spate o altă mașină. În cele două autoturisme se aflau cinci persoane.

O femeie de aproximativ 27 de ani a acuzat dureri lombare și a fost preluată de echipajul medical, fiind transportată la spital. Celelalte persoane implicate nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

La locul accidentului au intervenit pompierii de la Detașamentul Bârlad, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță EPA.

Foto: ISU Vaslui

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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