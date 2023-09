Ca la fiecare început de an școlar, din păcate, asistăm, și de această dată, la lipsa unor manuale pentru elevi. Din ghiozdănele lipsesc și astăzi, 13 septembrie, tocmai manualele de matematică pentru „bobocii” de clasa I și cele pentru elevii de clasa a II-a. ”În ce privește manualele, lipsesc în continuare manualele de matematică și explorarea mediului pentru clasele I-II, problema este la nivel național, după cum se știe. În plus, ar urma ca în depozitul din județul Neamț să ajungă până pe 18 septembrie, potrivit Ministerului Educației, și manualele comunicare în limba română pentru clasa a II-a și matematică pentru clasa a VI-a. În rest, toate celelalte manuale comandate au ajuns și au fost distribuite în școli înainte de 11 septembrie, data începerii anului școlar”, declară Florentina Luca-Moise, inspector școlar general al județului Neamț.

Deși clopoțelul a sunat de câteva zile, nici nu se întrevede ca situația să se remedieze curând. În ceea ce-i privește pe elevii care nu au cartea de matematică, deși noua curriculă se aplică de vreo 10 ani și teoretic a trecut vremea compendiilor, oficiali din Ministerul Educației îndeamnă pe învățători să pună la dispoziția elevilor copii xerox după materia primului modul de învățare, copii făcute după manualul digital existent pe site și pe banii nu se spune clar ai cui.

Cât privește manualele pentru clasa a II-a și a VI-a, Ministerul Educației asigură că acestea vor ajunge la elevi, în format fizic, după 18 septembrie, iar până atunci să se utilizeze manualele digitale din site.

C.I.