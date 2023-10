Microbuzul școlar de la Negrești este defect de o săptămână și în prezent nu se întrevăd șanse să redevină funcțional foarte rapid. O piesă importantă a cedat, vehiculul n-a mai pornit miercurea trecută și de atunci elevii Școlii Gimnaziale „Dumitru Almaș” sunt aduși la cursuri și înapoi acasă cu alte mașini.

Prof. Elena Lămîița Vădureanu, directorul școlii, spune că s-au găsit soluții și toți copiii ajung la timp. ”Microbuzul școlar este al Primăriei și imediat ce s-a defectat, săptămâna trecută, a fost dus în service-ul autorizat. Domnul primar a rezolvat imediat situația, fiindcă avem un singur microbuz și a organizat transportul copiilor la școala din centru. De anul trecut, grădinița din Poiana a fost închisă din cauza numărului mic de copii, acolo funcționa doar o grupă. Transportul copiilor la școală este asigurat astfel încât nici un elev nu a întârziat absolut deloc și procesul educativ nu a fost afectat în nici un fel. Eu sunt director din anul 2017 și niciodată nu au fost probleme cu microbuzul școlar, ca acum. Știu că primăria a fost pe lista pentru microbuze electrice prin Consiliul Județean, dar nu ne-am calificat. Suntem, din păcate, o școală mică, avem 130 de elevi, din care 23 sunt copii de grădiniță, dar domnul primar ne-a promis că va rezolva cumva”, a declarat directorul Școlii Negrești.

Situația a fost anunțată și la Inspectoratul Școlar Neamț: ”Cunosc faptul că microbuzul școlar de la Negrești este defect și că domnul primar a pus la dispoziția elevilor alte mijloace de transport, așa cum este normal și legal”, a precizat inspectorul școlar general Florentina Luca-Moise.

Primarul Neculai Nastasia nu prea are motive de optimism, în condițiile în care acest microbuz este depășit și uzat fizic, iar lista pentru microbuze electrice a tot fost restructurată. „Imediat ce s-a defectat microbuzul, l-am dus la reprezentanță pentru reparații, dar e vorba de injector și nu se știe cât durează. În aceeași zi am organizat transportul elevilor cu un microbuz al unui salariat al primăriei, care l-a pus la dispoziție, microbuzul îl conduce șoferul care are atestat, deci copiii sunt în siguranță. În plus, fiindcă acest microbuz este mai mic decât cel care s-a stricat, am mai pus la dispoziție și un autoturism al altui salariat. Mașinile fac 3 curse dimineața și tot atâtea după ore, copiii sunt aduși la școală fără nici o întârziere, chiar și în condițiile astea. Din păcate, dacă microbuzul nostru marca Fiat nu se poate repara, va trebui să găsim o soluție. Îi facem revizie anual, i-am făcut și înainte de începerea școlii, dar are 17 ani de funcționare, de-acuma. Noi am depus dosarul pentru microbuz electric prin programul de la Ministerul Mediului, dar ulterior au mai tăiat din fondurile alocate pentru Neamț și au rămas doar 23 de primării și noi nu ne-am calificat. Am pierdut la puncte fiindcă suntem o comună cu vreo 1.000 și ceva de suflete, față de Săbăoani care are peste 10.000, de pildă, mai avem puțini copii, doar 130, distanța de la Poiana la școala din centru este de numai 10 km și tot așa…. nu am îndeplinit criterii importante și nu mai suntem pe listă”, a declarat primarul de Negrești, care a adăugat că dacă va fi nevoie, la iarnă, va mai închiria un microbuz.

Cristina Iordache