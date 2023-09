Un gest, încă neconfirmat oficial, prin care Alexandru Filimon și-ar fi depus demisia din funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, a stârnit o mulțime de reacții.

Prima aparține subprefectului Adrian Ciobanu (secretar general al PNL Neamț), care a anunțat în această dimineață, 29 septembrie, demisia managerului Filimon. Din comunicatul de presă reiese că demisia ar fi fost înregistrată recent la Consiliul Județean Neamț, dar nimeni, nici managerul, nici din CJ, nu a făcut anunțul oficial. Mai mult, subprefectul Ciobanu dă de înțeles că strigătul de ajutor al managerului SJU Piatra Neamț, lansat către Prefectura Neamț sub forma unei scrisori în care cere declararea stării de urgență la spital, ar fi fost de asemenea ignorat. „Săptămâna aceasta am intrat în posesia unui document care arată disperarea pe care o resimt cei care sunt nevoiți să mențină fantoma Spitalului Județean funcțională, pentru sutele de pacienți care ajung aici, de cele mai multe ori, în stare critică. Este vorba despre scrisoarea redactată de Managerul Spitalului Județean de Urgență, adresată prefectului Adrian Niță. Scrisoarea, ținută sub cheie, descrie starea dezastruoasă în care se află la acest moment spitalul, din cauza administrației defectuoase, dar mai ales a nepăsării celor care au în administrare acest spital: Consiliul Județean Neamț” – susține subprefectul Adrian Ciobanu și continuă: „Cât de mare este dezastrul de la Spitalul Județean, dacă actualul manager, omul pus în funcție chiar de PSD acum doi ani, a ajuns la capătul răbdării și condamnă, în fața prefectului PSD, incompetența crasă a acestei administrații care distruge tot ce atinge? Cât de stricat este mărul PSD, dacă proprii săi oameni spun STOP? Managerul SJU Piatra Neamț a demisionat. Așa arată neputința. Este dureros ce se întâmplă astăzi la Piatra Neamț, iar pentru asta există un singur vinovat: Consiliul Județean Neamț, condus de PSD” (detalii aici pe mesagerulneamt.ro ).

A doua reacție vine de la liderul PNL Neamț, George Lazăr declarând tot astăzi că este dispus să discute cu oricine vrea să se ocupe extrem de serios de soarta spitalului. ”Eu sunt dispus să stau la discuții serioase cu oricine pe tema Spitalului Județean. Dacă eu sau colegii mei din PNL putem ajuta începând din secunda asta, contribuim cu absolut orice!”, a declarat în direct liderul PNL Neamț la emisiunea „Cafeaua de dimineață”.

Imediat după emisiune a venit și a treia reacție, liderul PSD Neamț, Daniel Harpa (foto), răspunzând pozitiv ofertei de colaborare lansată de PNL. ”Aștept, așa cum așteaptă și domnul Lazăr, ca cei din CJ să propună și să organizeze această întâlnire, cât mai repede, poate chiar și în acest week-end”, a spus liderul PSD Neamț. (detalii aici ).

Cu toate că a intrat în direct la „Cafeaua de dimineață”, încă managerul Alexandru Filimon (este în concediu de odihnă până pe 3 octombrie) nu a confirmat demisia oficial, spunând doar că : „Există discuții cu reprezentanții CJ pe această temă” (detalii aici ).

Cristina Irodache