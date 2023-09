Asociația Let’s Do It România s-a mobilizat și cu ajutorul logistic al unei societăți comerciale și a voluntarilor a adunat de malurile Lacului Bicaz mai bine de 1.000 de saci de deșeuri. Acțiunea s-a derulat timp de două zile, pe 16 și 23 septembrie, și au participat aproape 380 de persoane, în marea lor majoritate voluntari.

„Cu mândrie și satisfacție, anunțăm că am reușit să îndeplinim angajamentul nostru de a curăța suprafața și malurile Lacului Bicaz de deșeuri din plastic la care se adaugă deșeuri din aluminiu, sticlă și plastic. În data de 23 septembrie, evenimentul a început la ora 10:00 și a avut loc cu sprijinul autorităților, în special al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a Administrației Naționale Apele Române și cu implicarea voluntarilor dedicați, care au muncit neîncetat timp de aproximativ 7 ore, cu o pauză de doar 40 de minute (pentru masa de prânz). Totodată, alături de noi, au participat și încă două organizații de mediu”, a declarat Anamaria Hâncu, co-fondator al Let’s Do It Romania.

La finalul celor două zile s-au adunat 1.023 de saci de deșeuri de toate felurile, iar organizatorii au anunțat că astfel de acțiuni vor avea loc și în viitorul apropiat. (G.S.)