Într-o atmosferă electrizantă, în fața a aproximativ 1000 de romașcani, liberalii Laurențiu Dan Leoreanu și George Lazăr și-au lansat candidaturile la Primăria Municipiului Roman, respectiv la Consiliul Județean Neamț.

Laurențiu Leoreanu și-a prezentat și echipa de consilieri locali, o echipă care îmbină tinerețea cu experiența, formată din profesioniști din diverse domenii, oameni bine pregătiți și bine intenționați, cu idei și proiecte pentru Roman.

„Candidez și rămân 100% la Roman, și-a anunțat susținătorii Laurențiu Dan Leoreanu. Asta înseamnă că-mi pun întreaga pricepere, energie și putere de muncă în slujba Romanului. Stau în fața dumneavoastră, ferm, asumat și hotărât. Și nu am nici cea mai mică îndoială că putem construi acel Roman pe care ni-l dorim cu toții. Și putem realiza asta. Noi, cei din Partidul Național Liberal am arătat că știm să construim, știm să clădim. Noi am pus bazele Romanului modern. Despre mine, despre noi, liberalii vorbesc faptele noastre. Mă uit în ochii fiecăruia din această sală și spun că am făcut și că am determinarea și voința de a face în continuare. Și suntem fermi în visul nostru de a construi în continuare. 100% noi construim, nu dărâmăm”.

Și George Lazăr, candidatul PNL la Consiliul Județean Neamț, a precizat că, în mandatul său va dezvolta parteneriate cu Primăria Roman pentru proiecte de dezvoltare.

„În mandatul meu de președinte al Consiliului Județean Neamț, Romanul va fi tratat cu respectul cuvenit. Din nefericire, în ultimii ani Romanul a fost complet uitat de Consiliul Județean Neamț, deși romașcanii contribuie cu 51% din P.I.B.-ul județului. Cu alte cuvinte, Romanul doar a dat și nu a primit, pentru că autoritățile județene au direcționat fondurile pentru dezvoltare în alte părți. În mandatul meu, aceste inechități vor dispărea, deoarece în județul Neamț nu există cetățeni de categoria I-a și categoria a II-a. Romanul va beneficia de întregul respect pe care-l merită.

Împreună cu Laurențiu Dan Leoreanu, un om cu o vastă experiență administrativă locală și centrală, împreună cu echipa PNL, vom repune Romanul pe drumul corect, al dezvoltării și modernizării”, a spus acesta.

