Uniunea Internațională a Femeilor din România (UNIFERO) în parteneriat cu Ministerul Educației organizează ediția 2024 a concursului de creație literară destinat copiilor și adulților, potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul Școlar al Județului Neamț.

Secțiunea pentru copii este împărțită pe mai multe categorii tematice:

1. Pentru clasele III-V:

a) Dacă ați putea oferi un cadou bunicilor voștri, care ar fi acela? Descrieți și aduceți argumente /menționați de ce?

b) O întâmplare nostimă din copilăria părinților voștri re-povestită de voi. Unde și când s-a petrecut, descrieți locul și detaliile.

2. Pentru clasele VI-VII:

a) Creează un dialog /interviu între tine și o profesoară /un profesor despre materia studiată (pe care o predă) și EDUCAȚIA ASTĂZI în România sau o altă țară. Argumentați importanța acesteia și exprimați opinia proprie (Ex: chimie sau religie). Aflați motivarea profesorului în alegerea materiei pe care o predă.

b) Scrieți o poveste captivantă pentru o soră/un frate, o verișoară/ un verișor, mai mici ca vârstă.

3. Pentru clasele a VIII-IX-a:

a) O zi/un an important(ă) din istoria lumii;

b) Un interviu luat unui coleg/unei colege despre cea mai importantă zi din viața lui/ei.

4. Pentru clasele a X-a – a XII-a:

a) Alegeți o figură feminină / masculină din istoria României /istoria lumii sau o scriitoare / un scriitor cu care vă puteți identifica. Argumentați de ce. Descrieți trăsături de caracter etc.

b) Creează un dialog /interviu între tine și o profesoară /un profesor despre materia studiată (pe care o predă) și EDUCAȚIA ASTĂZI în România sau o altă țară. Argumentați importanța acesteia și exprimați opinia proprie (Ex: chimie sau religie, Educația pe timpul părinților și în școala ta). Aflați motivarea profesorului în alegerea materiei pe care o predă.

c) Rescrieți finalul unei povestiri /al unui roman sau al unui film. Pasajul pe care-l rescrieți să fie trecut în ghilimele la începutul lucrării, după propozițiile introductive motivând alegerea făcută. (Ex.: De multe ori m-am gândit că filmul…povestea…romanul ar fi fost ar fi fost la fel de/mai interesant dacă finalul ar fi fost diferit. De aceea am ales …titlul lucrării alese și autorul (Ex. „Jurnalul Annei Frank” sau “Radio”.)

Elevii vor trimite o lucrare de maxim 2 pagini (scrisă în caracter Arial, mărime font 12, distanța între rânduri 1,5). Temele sunt la alegere dintre cele destinate clasei din care fac parte.

În fiecare unitate de învățământ care dorește să participe la concurs va fi desemnat un cadru didactic coordonator care va trimite lucrările, ca atașament, într-un singur mesaj, însoțite de un tabel explicativ, la adresele [email protected] și la [email protected], până la data de 1 iunie 2024. Tabelul va conține numele și prenumele elevilor participanți, adresa de email, clasa, denumirea și adresa unității de învățământ, o fotografie a fiecărui elev, precum și adresa de email a profesorului îndrumător.

Anunțarea câștigătorilor se va face pe site-ul oficial www.unifero.ro pe data de 20 iulie 2024. Festivitatea decernării premiilor și diplomelor va avea loc în deschiderea celei de-a XVII-a Conferințe Internaționale a UNIFERO, data și ora urmând să fie anunțate.

Vor fi oferite premiile I, II și III și trei mențiuni la fiecare categorie. Elevii participanți și profesorii îndrumători vor primi diplome de participare.

Informații suplimentare găsiți pe www.unifero.ro și pe adresa de email [email protected].

Angela Croitoru